Wyjątkiem był Wimbledon , którego organizatorzy w zeszłym roku zamknęli swoje korty przed sportowcami z Moskwy czy Mińska. Decyzja spotkała się z konsekwencjami. All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) ukarano "grzywną" w ostatecznej wysokości pół miliona dolarów. W obliczu także tego faktu w tym roku postanowiono o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do udziału w turnieju w Londynie .

Nie obywa się jednak bez kontrowersji. Do jednej z nich doszło po meczu Wiktorii Azarenki z Eliną Switoliną. Tuż po zakończeniu spotkania Białorusinka nie podeszła do siatki , by zwyczajowo uścisnąć dłoń przeciwniczki. Publiczność skwitowała to gwizdami. Tymczasem jasnym było, że Ukrainka nie poda ręki rywalce z Białorusi i właśnie tym było podyktowane zachowanie Wiktorii. By uniknąć tego typu sytuacji i by postawić fanom sprawę jasno, Elina zaapelowała do władz tenisa o wydanie komunikatu .