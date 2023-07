Afera na Wimbledonie, Rosjance puściły nerwy. Jest kara po skandalu

Mirra Andriejewa dotarła na Wimbledonie do 1/8 finału. W boju o ćwierćfinał wyeliminowała ją zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych - Madison Keys. W końcówce meczu doszło do kontrowersyjnej sytuacji - nastoletnia Rosjanka utraciła punkt po tym, jak jej rakieta uderzyła o kort, a był to drugi incydent z jej udziałem w tamtym spotkaniu. Teraz zapadła decyzja o karze finansowej dla 16-latki, która będzie musiała sięgnąć do portfela.