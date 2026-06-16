Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Majchrzak był o krok od odwrócenia meczu. Skrót spotkania z Lehecką [WIDEO]

Radosław Tymon

Kamil Majchrzak zakończył udział w turnieju ATP 500 w Londynie już na pierwszej rundzie. Polak przegrał z rozstawionym z numerem drugim Jirim Lehecką 5:7, 6:7(4), ale przez długie fragmenty stawiał wyżej notowanemu rywalowi bardzo trudne warunki.

Jeszcze kilka dni temu Majchrzak świętował największy sukces w karierze, triumfując w turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch. W Londynie nie udało się podtrzymać świetnej passy, choć spotkanie z 12. rakietą świata było niezwykle wyrównane.

O losach pierwszego seta zdecydowało jedno przełamanie w końcówce. W drugiej partii Polak zdołał nawet wypracować przewagę, wychodząc na prowadzenie 4:2, jednak Lehecka szybko odrobił straty. Ostatecznie o zwycięstwie musiał rozstrzygnąć tie-break, w którym skuteczniejszy okazał się Czech.

młody sportowiec w białym stroju stoi ze łzami w oczach i rękami przy twarzy na tle wiwatującego tłumu oraz polskiej flagi, wyrażając silne emocje po ważnym wydarzeniu sportowym
Kamil MajchrzakKIRILL KUDRYAVTSEV AFP

W materiale wideo prezentujemy najciekawsze akcje spotkania. Zobacz najlepsze zagrania Majchrzaka i kluczowe momenty meczu, który zakończył jego udaną serię na trawiastych kortach.

Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka 5:7, 6:7(4)

Zobacz również:

Kamil Majchrzak walczył z Jirim Lehecką o awans do drugiej rundy ATP 500 w Londynie
Tenis

Tie-break zwieńczył mecz Majchrzaka. 112 minut walki z turniejową "2" w Londynie

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk


Polsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja