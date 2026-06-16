Majchrzak był o krok od odwrócenia meczu. Skrót spotkania z Lehecką [WIDEO]
Kamil Majchrzak zakończył udział w turnieju ATP 500 w Londynie już na pierwszej rundzie. Polak przegrał z rozstawionym z numerem drugim Jirim Lehecką 5:7, 6:7(4), ale przez długie fragmenty stawiał wyżej notowanemu rywalowi bardzo trudne warunki.
Jeszcze kilka dni temu Majchrzak świętował największy sukces w karierze, triumfując w turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch. W Londynie nie udało się podtrzymać świetnej passy, choć spotkanie z 12. rakietą świata było niezwykle wyrównane.
O losach pierwszego seta zdecydowało jedno przełamanie w końcówce. W drugiej partii Polak zdołał nawet wypracować przewagę, wychodząc na prowadzenie 4:2, jednak Lehecka szybko odrobił straty. Ostatecznie o zwycięstwie musiał rozstrzygnąć tie-break, w którym skuteczniejszy okazał się Czech.
W materiale wideo prezentujemy najciekawsze akcje spotkania. Zobacz najlepsze zagrania Majchrzaka i kluczowe momenty meczu, który zakończył jego udaną serię na trawiastych kortach.
Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka 5:7, 6:7(4)