Alcaraz triumfuje w Cincinnati po dramatycznej rezygnacji Sinnera [SKRÓT WIDEO]
Carlos Alcaraz po raz kolejny potwierdził swoją dominację, zdobywając tytuł w Cincinnati. Tym razem jednak zwycięstwo przyszło w nietypowych okolicznościach - rywal i lider światowego rankingu, Jannik Sinner, zmuszony był wycofać się z finału już po kilku gemach.
Mecz zakończył się niespodziewanie szybko. Sinner od początku prezentował widoczne osłabienie, a przy 0-5 bez większej walki postanowił zrezygnować z kontynuacji rywalizacji, tłumacząc decyzję stanem zdrowia i brakiem energii. Warunki w Mason były wyjątkowo uciążliwe. Upał i wysoka wilgotność nie pozostawiały złudzeń co do trudności turnieju. W efekcie Alcaraz triumfował po zaledwie kilkunastu minutach gry, wynik to 5-0 i kapitulacja Włocha.
Majstersztyk sportowej postawy i sportowa elegancja
Choć finał trwał krótko, to sportowe gesty obu tenisistów zostaną zapamiętane. Alcaraz, zamiast triumfalnych okrzyków, skierował słowa współczucia do rywala: nazwał go "prawdziwym mistrzem" i życzył szybkiego powrotu do zdrowia z kolei Sinner, wyraźnie poruszony, przeprosił kibiców za rozczarowanie i podkreślił, że nawet mimo choroby chciał dać z siebie wszystko.
Korona dla Alcaraza
To już czwarty triumf Alcaraza w 2025 roku i jego ósmy tytuł Masters 1000, a także 22. w karierze. Jego bilans w rywalizacji z Sinnerem uległ powiększeniu - stało się 9:5 na korzyść Hiszpana w bezpośrednich pojedynkach. Dla Alcaraza ten triumf to kolejne potwierdzenie formy - czwarty z rzędu Masters 1000 (Monte Carlo, Rzym, Roland Garros i teraz Cincinnati)
Zobacz również:
- 5:0 i koniec. Krecz w finale Alcaraz - Sinner. Doszło do zmiany na tronie w Cincinnati
- Wszyscy czekają na rezygnację Świątek. Sytuacja jest napięta. Oto głos ze sztabu
- Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. [WIDEO]
- Świątek nawet nie zdążyła wyjść na finał. Cudowne wieści. To już hegemonia
- Włosi w strachu przed finałem WTA Cincinnati. Nie do wiary jak nazwali Świątek