Mecz zakończył się niespodziewanie szybko. Sinner od początku prezentował widoczne osłabienie, a przy 0-5 bez większej walki postanowił zrezygnować z kontynuacji rywalizacji, tłumacząc decyzję stanem zdrowia i brakiem energii. Warunki w Mason były wyjątkowo uciążliwe. Upał i wysoka wilgotność nie pozostawiały złudzeń co do trudności turnieju. W efekcie Alcaraz triumfował po zaledwie kilkunastu minutach gry, wynik to 5-0 i kapitulacja Włocha.

Majstersztyk sportowej postawy i sportowa elegancja

Choć finał trwał krótko, to sportowe gesty obu tenisistów zostaną zapamiętane. Alcaraz, zamiast triumfalnych okrzyków, skierował słowa współczucia do rywala: nazwał go "prawdziwym mistrzem" i życzył szybkiego powrotu do zdrowia z kolei Sinner, wyraźnie poruszony, przeprosił kibiców za rozczarowanie i podkreślił, że nawet mimo choroby chciał dać z siebie wszystko.

Korona dla Alcaraza

To już czwarty triumf Alcaraza w 2025 roku i jego ósmy tytuł Masters 1000, a także 22. w karierze. Jego bilans w rywalizacji z Sinnerem uległ powiększeniu - stało się 9:5 na korzyść Hiszpana w bezpośrednich pojedynkach. Dla Alcaraza ten triumf to kolejne potwierdzenie formy - czwarty z rzędu Masters 1000 (Monte Carlo, Rzym, Roland Garros i teraz Cincinnati)

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner walczyli o tytuł ATP Masters 1000 w Cincinnati Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP / MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP