Coco Gauff z ważnym przekazem, co napisała przed finałem z Igą Świątek? WIDEO

Coco Gauff z ważnym przekazem, co napisała przed finałem z Igą Świątek?

Finalistka tegorocznego Rolland Garros 2022 Coco Gauff, po wygranym meczu półfinałowym z Włoszką Martiną Trevisan 6:3, 6:1 zamieściła na obiektywie kamery wpis nawiązujący do niedawnej serii masowych strzelanin w Texasie. We wtorek w szkole podstawowej w Uvalde zginęło w strzelaninie 19. dzieci i dwie nauczycielki.



Amerykanka zostawiła napis markerem na kamerze telewizyjnej „PEACE. End Gun Violence" nawiązujący do ograniczenia dostępu do broni, dorysowała serce i podpisała się COCO.



To problem, który trwa od lat w Stanach Zjednoczonych i chciałem zwrócić na to uwagę” – powiedział Gauff Jonowi Wertheimowi z Tennis Channel.



W tym roku w Stanach Zjednoczonych doszło do ponad 200 masowych strzelanin.



Gauff kontynuował: „Myślę, że zdecydowanie potrzebujemy zmian i reform w tym aspekcie i odkąd byłem młody, wiecie, że wykorzystuję moją platformę do zwracania uwagi na tematy, a dziś był jeden z tych dni”.



Gauff jest najmłodszą finalistką French Open od 2001 roku i najmłodszą finalistką Wielkiego Szlema od 2004 roku. W finale zmierzy się z Igą Świątek.