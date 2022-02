Agnieszka Radwańska wznowi karierę? Prezes Lotto Superligi: Są rozmowy, nie chcę zdradzać. Wideo WIDEO |

- Czy Agnieszka Radwańska zagra w Superlidze i wznowi karierę? Bardzo chcielibyśmy jej wielkiego powrotu na kort. Nie chcę zdradzać, są prowadzone rozmowy - mówi w rozmowie z Interią prezes Lotto Superligi tenisa ziemnego Danuta Dmowska-Andrzejuk. Jak dowiedziała się Interia być może Agnieszka Radwańska zagra w Merze Warszawa. Niewykluczone, że w klubie z warszawskiej Ochoty wystąpi też Jerzy Janowicz. Póki co Mera nie została jeszcze zgłoszona do rozgrywek Superligi, ale do obsadzenia pozostały dwa miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej. Okno transferowe do pozyskiwania zawodników zamyka się w ostatni dzień lutego.