Australia Open 22. „Czy ty jesteś głupi? – Miedwiediew wrzeszczy na sędziego. WIDEO WIDEO |

W starciu Daniiła Miedwiediewa i Stefanosa Tsitsipasa w półfinale Australian Open nie brakuje wielkich emocji. Tenisiści toczą zacięty bój, a Rosjanin po porażce w drugim secie wręcz wpadł w furię. Nie spodobało mu się to, co wyprawiał sztab jego rywala.



Miedwiediewowi nie spodobało się to, że Apostolos Tsitsipas, ojciec i trener Stefanosa, głośno komentował przebieg pojedynku i udzielał porad swojemu synowi. - Jego ojciec może mówić o każdym punkcie?! Ty jesteś głupi? - krzyczał Rosjanin.