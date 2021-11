Hubert Hurkacz (Polska) - Jannik Sinner (Włochy) 2:6, 2:6. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Hubert Hurkacz poniósł drugą porażkę w rozgrywanym w Turynie turnieju ATP Finals. Polak przegrał tym razem z Jannikiem Sinnerem 2:6, 2:6. Włoch do meczu przystąpił jako rezerwowy, a o tym, że zagra dowiedział się kilka godzin przed spotkaniem. Hurkacz ma już niewielkie szanse na awans do półfinału.



Wynik spotkania jest zaskakujący. Polski tenisista był faworytem. W niedzielę zagrał bardzo dobry pierwszy mecz turnieju w Turynie z Daniiłem Miedwiediewem. Ze zwycięzcą US Open przegrał w trzech setach.



Sinner dopiero kilka godzin przed meczem dowiedział się, że zagra. Zastąpił jako pierwszy rezerwowy kontuzjowanego Matteo Berrettiniego. Mimo to 21-letni Włoch zaprezentował się tak jakby okoliczności w jakich znalazł się ostatecznie w ATP Finals nie miały znaczenia.



