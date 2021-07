Tenis. Hubert Hurkacz: Moim celem jest medal olimpijski (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Jadąc na igrzyska, każdy myśli o medalach, więc takie są też moje cele. To by było spełnienie moich marzeń - powiedział Hubert Hurkacz podczas konferencji prasowej w Gdyni. Polski tenisista wspominał jeszcze turniej w Wimbledonie, podczas którego pokonał wielkiego mistrza Rogera Federera i dotarł do półfinału.