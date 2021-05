Wojciech Fibak dla Interii: Iga awansuje do TOP 10 na sto procent jeszcze w tym roku (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Jestem przekonany, że Iga Świątek jeszcze w tym roku awansuje do najlepszej dziesiątki tenisistek na świecie. Przed French Open jestem optymistą co do jej występu. Czy obroni tytuł? Nie wiem, bo to będzie bardzo trudne zadanie, jest wiele innych znakomitych zawodniczek - mówi Interii były znakomity tenisista Wojciech Fibak