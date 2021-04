Dawid Celt dla Interii: Iga Świątek podjęła taką a nie inną decyzję. Wideo WIDEO |

Te tenisistki, które będę miał w Bytomiu podczas Billie Jean King Cup to są bardzo dobre zawodniczki. Stać je na to, aby pokonać Brazylijki, rywalek nie lekceważymy. Gdybyśmy mieli do dyspozycji Igę Świątek, to byłaby bardzo fajna sprawa, znamy jej wartość. Podjęła jednak taką a nie inną decyzję - mówi w rozmowie z Interią Dawid Celt, trener reprezentacji Polski kobiet w tenisie. W dniach 16-17 kwietnia w Bytomiu nasza reprezentacja zmierzy się z Brazylią w barażu Billie Jean King Cup. Zwycięzca awansuje do kwalifikacji o prawo gry w turnieju finałowym elity.