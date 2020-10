Urszula Radwańska dla Interii: Chcę awansować do pierwszej dwudziestki. Wideo WIDEO |

Bardzo chciałabym poprawić swój życiowy ranking, czyli awansować na wyższe niż 29 miejsce w rankingu. Wierzę, że jeżeli będzie zdrowie, to jestem w stanie to zrobić. Mimo pandemii moje życie aż tak bardzo się nie zmieniło. Mam więcej czasu do spotkań z siostrą Agnieszką i jej synkiem Kubą. Jakie mam zdanie na temat ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? Nie chcę na ten moment za bardzo się wypowiadać. Jestem sportowcem, chciałabym, żeby sport łączył ludzi, a nie dzielił - twierdzi w rozmowie z Interią Urszula Radwańska.