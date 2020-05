Djoković trenował nielegalnie. Klub tenisowy przeprosił za udostępnienie mu kortu. Wideo WIDEO |

Klub tenisowy w Marbelli w Hiszpanii przeprosił we wtorek za wynajęcie kortu do ćwiczeń na swoim terenie Novakowi Djokoviciowi, co było naruszeniem obostrzeń związanych z koronaawirusem.



Serb przebywa w hiszpańskim nadmorskim mieście od kilku tygodni. Światowy numer jeden opublikował w poniedziałek nagranie wideo z treningu w klubie.



Hiszpania złagodziła niektóre z obowiązujących od połowy marca środków zapobiegawczych, umożliwiając powrót do treningów zawodowym sportowcom. Jednak większość ośrodków treningowych i obiektów sportowych musi pozostać zamknięta do przyszłego tygodnia (11 maja).



(Na wideo archiwalne nagrania z lutego bieżącego roku i z listopada 2012 ze szkółki tenisowej w Brazylii).