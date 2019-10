Trener Igi Świątek: Bardzo zaskoczyła mnie atmosfera na WTA Tour. Wideo WIDEO |

- Nie spodziewałem się, że jest to rodzina organizacyjna. Tam wszyscy się znają, to są te same osoby podróżujące od wielu lat w tym samym towarzystwie, bo jeżeli ktoś już wpada w ten rytm to tak naprawdę gra bardzo podobne turnieje przez cały rok - mówi w rozmowie z Interią Piotr Sierzputowski, trener Igi Świątek.