Zwycięstwo Fręch jeszcze przed starciem z Gauff. Polka ma kolejny awans na US Open

Czwartek okazał się niezwykle pracowity dla Magdaleny Fręch. Organizatorzy US Open wyznaczyli na ten dzień aż dwa pojedynku z udziałem naszej reprezentantki. Najpierw 27-latka przystąpiła do rywalizacji o awans do trzeciej rundy w singlu. Jej przeciwniczką była Peyton Stearns. Amerykanka wygrała premierową odsłonę w dramatycznych okolicznościach. Prowadziła 5:2, miała setbola w dziewiątym gemie. Mimo to turniejowa "28" doprowadziła do tie-breaka, jako pierwsza wypracowała sobie w nim szansę na zamknięcie partii. Ostatnie trzy piłki trafiły jednak na konto zawodniczki z USA. Fręch podniosła się po bolesnej końcówce. Następne partie zgarnęła do trzech i do dwóch, dzięki czemu zameldowała się w trzeciej rundzie US Open. W sobotę czasu lokalnego powalczy o awans do najlepszej "16" z Coco Gauff.

Dla Magdaleny nie był to jednak koniec aktywności, jeśli chodzi o czwartkowe rozgrywki. O północy naszego czasu Polka ponownie zameldowała się na arenie, tym razem by walczyć o miejsce w drugiej rundzie w deblu. Nasza reprezentantka zgłosiła się do rywalizacji w duecie z Rosjanką - Anną Blinkową. Po drugiej stronie siatki znalazły się rodaczki tenisistki z Moskwy - Polina Kudiermietowa oraz Anastazja Potapowa. I ku uciesze naszych kibiców, zwycięstwo zgarnął team z reprezentantką klubu KS Górnik Bytom.

US Open: Magdalena Fręch i Anna Blinkowa kontra Polina Kudiermietowa i Anastazja Potapowa w pierwszej rundzie debla

Mecz rozpoczął się od serwisu rosyjskiego duetu. Kudiermietowa oraz Potapowa miały dwie szanse z rzędu na 2:0, ale Fręch i Blinkowa wróciły ze stanu 15-40 i doprowadziły do wyrównania. Po chwili team z naszą reprezentantką wywalczył przełamanie, mimo że rywalki prowadziły 40-0. Potem powtórzyła się sytuacja z drugiego rozdania, przez co zrobiło się już 3:1. Następne minuty należały do podających. Przy stanie 5:4 Magdalena oraz Anna mogły zamykać premierową odsłonę przy własnym serwisie. Nie dokonały jednak tej sztuki, przeciwniczki wyrównały na 5:5. W jedenastym rozdaniu zobaczyliśmy jednak odpowiedź ze strony polsko-rosyjskiego zespołu. Powrót ze stanu 15-30 i kolejna okazja na zamykanie partii. Tym razem skuteczna - chociaż Polina i Anastazja zgarnęły pierwsze dwa punkty w dwunastym gemie, to później wędrowały już one wyłącznie do pary Fręch/Blinkowa. Ostateczny rezultat seta to 7:5.

Magdalena oraz Anna poszły za ciosem i wywalczyły przełamanie już na starcie drugiej części pojedynku, mimo że Rosjanki też miały swoją szansę na gema. Później Kudiermietowa oraz Potapowa próbowały odrabiać stratę. Miały break pointa w czwartym rozdaniu, potem nawet dwie okazje w trakcie ósmego. Wówczas Polka i tenisistka z Moskwy zafundowały jednak powrót od stanu 15-40, wygrywając cztery kolejne akcje. To był kluczowy moment dla losów całej rywalizacji. Fręch i Blinkowa pewnie domknęły spotkanie, wygrywając je 7:5, 6:4. W drugiej rundzie deblowego US Open powalczą z parą Camila Osorio/Yue Yuan lub Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

