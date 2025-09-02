Zwrot akcji ws. czapki Majchrzaka? Polski Związek Tenisowy reaguje, pilne spotkanie

Jeszcze więcej, aniżeli o wielkim zwycięstwie Kamila Majchrzaka nad Karenem Chaczanowem mówiło się o skandalicznym zajściu, do jakiego doszło po zakończeniu spotkania. W sieci błyskawicznie viralem stało się nagranie ukazujące, jak tenisista podaje swoją czapkę w stronę jednego z chłopców na trybunach, ale ta zostaje przejęta przez stojącego obok mężczyznę.

Potężny skandal po meczu Kamila Majchrzaka. Szybko ustalono sprawcę

Akt, jakiego dopuścił się bohater nagrania, błyskawicznie określono mianem "kradzieży", a na mężczyznę spadła trudna do opisania fala krytyki. W mediach zaczęło pojawiać się wiele kontrowersyjnych wpisów, rzekomo autorstwa jego, a także jego prawnika, co dodatkowo podburzyło opinię publiczną.

Sam Majchrzak nie był świadomy, co się wydarzyło. Dopiero później zaapelował w mediach o pomoc w odnalezieniu chłopca z nagrania. Szybciej udało się internautom zidentyfikować mężczyznę z nagrania. Okazał się nim być Piotr Szczerek, właściciela firmy Drogbruk i działacza tenisowego z Kalisza.

Choć sytuacja została przez opinię publiczną oceniona jednoznacznie, Szczerkowi zajęło kilka dni, zanim ukazało się jego oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Biznesmen zdecydował się na publiczne przeprosiny.

Popełniłem poważny błąd. W emocjach, w tłumie radości po zwycięstwie, byłem przekonany, że tenisista podaje czapkę w moim kierunku – dla moich synów, którzy prosili wcześniej o autografy. To błędne przekonanie sprawiło, że odruchowo wyciągnąłem rękę. Dziś wiem, że zrobiłem coś, co wyglądało jak świadome odebranie pamiątki dziecku. To nie była moja intencja, ale to nie zmienia faktu, że zraniłem chłopca i zawiodłem kibiców. Czapka została przekazana chłopcu, a przeprosiny rodzinie. Mam nadzieję, że chociaż częściowo naprawiłem wyrządzoną krzywdę

US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałach AP © 2025 Associated Press

Polski Związek reaguje na "sprawę czapki Majchrzaka". Zwołano pilne spotkanie

Jak się okazuje, sprawa miała ciąg dalszy, gdyż zainteresował się nią Polski Związek Tenisowy, którego partnerem jest Szczerek. Redakcja "Sport.pl" uzyskała komentarz ze strony jego rzecznika prasowego, Tomasza Dobieckiego. Jak się okazuje, doszło do pilnego spotkania w tej sprawie.

- PZT nie ma podstaw do publicznego komentowania sprawy - wyjazd był całkowicie prywatny. Niemniej w duchu dobrze pojętego dialogu odbyliśmy rozmowy z partnerem, który wyjaśnił nam całe zajście, co opisał również w wydanym do wiadomości publicznej oświadczeniu. Ważne w tej sytuacji jest słowo "przepraszam", doceniamy świadomość i przyznanie się do błędu, ponieważ reakcja na tego typu zachowania jest ważnym czynnikiem odbudowy zaufania. Cieszymy się również z zapowiedzi wsparcia rozwoju sportu, jest to niezwykle ważne i potrzebne dla budowania przyszłości - stwierdził Dobiecki.

Sam Majchrzak, który niestety w spotkaniu 1/16 finału z Leandro Riedim kreczował, także odniósł się do bulwersującego zdarzenia.

- Mecz z Karenem był wyjątkowo emocjonalny, podejrzewam dla wszystkich. Niestety kamery nie wybaczają i wyglądało to tak, jak wyglądało - stwierdził w rozmowie z "Interią".

Zamieszczone w internecie komentarze i oświadczenia pochodzące rzekomo od Piotra Szczerka i jego otoczenia wskazywały na to, że kontrowersyjna sprawa będzie jeszcze eskalować. Jego oświadczenie i przeprosiny można zatem traktować w charakterze swego zwrotu akcji.

Kamil Majchrzak dał chłopcu czapkę, jednak przywłaszczył ją sobie przedsiębiorca z Kalisza. To dopiero początek afery Sarah Stier East News

Kamil Majchrzak Sarah Stier AFP