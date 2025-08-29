"Zmora Świątek" w ogniu krytyki. Bez litości, mocne słowa po wybuchu Ostapenko

Taylor Townsend na konferencji prasowej odniosła się do wydarzeń na korcie i powiedziała, że takie rzeczy się zdarzają w sporcie i między nią a Ostapenko nie ma żadnego konfliktu. Poszło o szczęśliwe przejście piłki zawiniętej w siatkę. Łotyszka twierdziła, że Amerykanka jej nie podziękowała i rozpętała się burza - padły słowa o braku klasy i edukacji oraz oskarżenia o rasizm, od których Ostapenko się odżegnywała.

Jelena Ostapenko w ogniu krytyki

Po swoich słowach Ostapenko postanowiła jeszcze skomentować zdarzenie na Instagramie. Widać jednak było, że jej tłumaczenia i wnioski raczej wywołają kolejną żywą dyskusję, niż ją uspokoją. Wiele osób krytykowało tenisistkę za jej zachowanie. Wśród nich znaleźli się również eksperci.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Ekspert Tennis Channel, Prakash Amritraj, nie wahał się stwierdzić, że słowa Ostapenko "wyszły ze złego miejsca i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w sporcie". Postanowił nieco rozwinąć swoją wypowiedź i pochwalić Townsend za reakcję.

Jelena Ostapenko nie radzi sobie ze stresowymi sytuacjami?

"Jak w wielu sytuacjach, trzeba wziąć pod uwagę źródło. Kiedy ktoś podchodzi do tego tak osobiście, trzeba zastanowić się, skąd to się bierze. Ostapenko nie radzi sobie najlepiej w wielu takich sytuacjach, jak można sobie wyobrazić, i wiele osób to zauważyło" - twierdził Amritraj, w ten sposób sugerując, że mogło dojść do ukrytych wątków rasistowskich w wypowiedzi Łotyszki.

Ekspert postanowił za to pochwalić Townsend. "Ale Taylor nie zniżyła się do poziomu Ostapenko, wręcz przeciwnie. Koniec końców, bardziej odbije się to na tobie, jeśli wciągniesz się w bagno. Myślę, że Taylor postąpiła słusznie i dała wszystkim dobry przykład" - zakończyła wypowiedź ekspert. Echa tego, co wydarzyło się w II rundzie kobiecego singlowego US Open, będą jeszcze głośno rozbrzmiewać w tenisowym świecie. Ostapenko za to nie pożegnała się całkowicie z turniejem - wraz z Barborą Krejcikovą rozgrywa również deblową walkę o tytuł.

Taylor Townsend po meczu z Jeleną Ostapenko CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Aryna Sabalenka zareagowala na awanturę, którą w US Open wywołała Jelena Ostapenko CHARLY TRIBALLEAU/AFP & CLIVE BRUNSKILL/Getty Images via AFP AFP