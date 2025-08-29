Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Zmora Świątek" w ogniu krytyki. Bez litości, mocne słowa po wybuchu Ostapenko

Anna Dymarczyk

Jelena Ostapenko nie pokazała się z dobrej strony podczas tegorocznego US Open. Choć w pierwszej rundzie pewnie pokonała Xinyu Wang, to już w następny meczu singlowym uległa w nieciekawych okolicznościach Taylor Townsend, przegrywając z Amerykanką 7:5, 6:1. W pewnym momencie Łotyszka wybuchła i z jej strony padło sporo nieciekawych słów. Eksperci nie zostawili na "zmorze Świątek" suchej nitki.

Jelena Ostapenko po meczu z Taylor Townsend
Jelena Ostapenko po meczu z Taylor TownsendClive BrunskillAFP

Taylor Townsend na konferencji prasowej odniosła się do wydarzeń na korcie i powiedziała, że takie rzeczy się zdarzają w sporcie i między nią a Ostapenko nie ma żadnego konfliktu. Poszło o szczęśliwe przejście piłki zawiniętej w siatkę. Łotyszka twierdziła, że Amerykanka jej nie podziękowała i rozpętała się burza - padły słowa o braku klasy i edukacji oraz oskarżenia o rasizm, od których Ostapenko się odżegnywała.

Jelena Ostapenko w ogniu krytyki

Po swoich słowach Ostapenko postanowiła jeszcze skomentować zdarzenie na Instagramie. Widać jednak było, że jej tłumaczenia i wnioski raczej wywołają kolejną żywą dyskusję, niż ją uspokoją. Wiele osób krytykowało tenisistkę za jej zachowanie. Wśród nich znaleźli się również eksperci.

Ekspert Tennis Channel, Prakash Amritraj, nie wahał się stwierdzić, że słowa Ostapenko "wyszły ze złego miejsca i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w sporcie". Postanowił nieco rozwinąć swoją wypowiedź i pochwalić Townsend za reakcję.

Jelena Ostapenko nie radzi sobie ze stresowymi sytuacjami?

"Jak w wielu sytuacjach, trzeba wziąć pod uwagę źródło. Kiedy ktoś podchodzi do tego tak osobiście, trzeba zastanowić się, skąd to się bierze. Ostapenko nie radzi sobie najlepiej w wielu takich sytuacjach, jak można sobie wyobrazić, i wiele osób to zauważyło" - twierdził Amritraj, w ten sposób sugerując, że mogło dojść do ukrytych wątków rasistowskich w wypowiedzi Łotyszki.

Ekspert postanowił za to pochwalić Townsend. "Ale Taylor nie zniżyła się do poziomu Ostapenko, wręcz przeciwnie. Koniec końców, bardziej odbije się to na tobie, jeśli wciągniesz się w bagno. Myślę, że Taylor postąpiła słusznie i dała wszystkim dobry przykład" - zakończyła wypowiedź ekspert. Echa tego, co wydarzyło się w II rundzie kobiecego singlowego US Open, będą jeszcze głośno rozbrzmiewać w tenisowym świecie. Ostapenko za to nie pożegnała się całkowicie z turniejem - wraz z Barborą Krejcikovą rozgrywa również deblową walkę o tytuł.

