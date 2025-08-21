Zaskakująca predykcja legendy przed US Open. Nie ma wątpliwości

Na tę imprezę z niecierpliwością czekali wszyscy fani tenisa. Po ekscytujących turniejach w Melbourne, Paryżu i Londynie nadszedł czas na Nowy Jork i ostatnią imprezę wielkoszlemową w sezonie - US Open. W ostatnich dniach na nowojorskich kortach oglądać mogliśmy rywalizację mikstów, która zakończyła się triumfem Sary Errani i Andrei Vavassoriego. Doświadczony włoski duet pokonał w finale Igę Świątek i Caspera Ruuda 6:3, 5:7, 10-6.

Po zakończeniu turnieju mikstów z udziałem największych gwiazd singlowych rankingów pora na rywalizację w grze pojedynczej i podwójnej. O końcowe trofeum, imponującą premię i sporo punktów do rankingu walczyć będzie m.in. Emma Raducanu. Brytyjka doskonale wie, jak smakuje triumf w Nowym Jorku - w 2021 roku sięgnęła bowiem po mistrzostwo US Open, kiedy w finale pokonała Leylay Fernandez 6:4, 6:3.

Martina Navratilova nie ma wątpliwości ws. Emmy Raducanu. Chodzi o US Open

Choć od tamtej pory brytyjska sportsmenka nie doczekała się większych sukcesów na arenie międzynarodowej, jej rodacy mają nadzieję, że 22-latka przed amerykańską publicznością zaprezentuje się z jak najlepszej strony i sprawi sensację. W podobnym tonie wypowiedziała się przed startem singla na US Open Martina Navratilova. Legenda kobiecego tenisa w rozmowie ze Sky Sports przyznała, że według niej Raducanu ma szansę zajść daleko w tegorocznej edycji wielkoszlemowej imprezy w USA. Oczywiście pod jednym, konkretnym warunkiem.

"Emma ma szansę zajść daleko, jeśli wylosuje dobrą drabinkę" - przyznała 18-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu.

Emma Raducanu w porównaniu do rywalek ze ścisłej czołówki światowego rankingu miała szansę sprawdzić się w aż trzech turniejach na kortach twardych przed startem na US Open. Brytyjka wystąpiła w Waszyngtonie, gdzie dotarła aż do półfinału. Następnie odpadła w 1/16 finału w Montrealu i na tym samym etapie imprezy zakończyła rywalizację w Cincinnati. Trudno więc przewidzieć, jak Brytyjka poradzi sobie w Nowym Jorku. Tym bardziej, że w mikście u boku Carlosa Alcaraza na "wielkoszlemowych kortach" rozegrała do tej pory zaledwie jedno spotkanie i wcale nie zaprezentowała wówczas swojego najlepszego tenisa.

