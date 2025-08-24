Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zapadł werdykt przed meczem Fręch. Radwańska jest pewna, od razu ostrzega

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Magda Linette odpadła już z singlowego US Open. Poznanianka nie przełamała złej passy na amerykańskich kortach i ponownie pożegnała się z "Wielkim Jabłkiem" na etapie pierwszej rundy. Podczas gdy 33-latka opuszczała arenę zmagań z opuszczoną głową, do swojego spotkania przygotowywała się Magdalena Fręch. Tuż przed konfrontacją łodzianki z dziennikarzem Eurosportu porozmawiała Agnieszka Radwańska. Jedna z najlepszych polskich tenisistek w historii wydała odważny werdykt.

Magdalena Fręch powalczy w niedzielę o drugą rundę US Open. Głos przed meczem zabrała Agnieszka Radwańska
Magdalena Fręch powalczy w niedzielę o drugą rundę US Open. Głos przed meczem zabrała Agnieszka RadwańskaFoto Olimpik / Anita Walczewska / East NewsAFP

W nie najlepszym stylu rozpoczął się dla naszych rodaczek ostatni Wielki Szlem w tenisowym kalendarzu. 24 sierpnia do boju ruszyła między innymi Magda Linette. I poznanianka niestety już pożegnała się z singlową rywalizacją. Polka co prawda postawiła się McCartney Kessler, lecz przedstawicielka gospodarzy triumfowała 7:5, 7:5. Scenom tym z trybun przyglądała się zaniepokojona Agnieszka Radwańska. Jej podopieczna kolejny rok z rzędu pożegnała się ze zmaganiami w pierwszej rundzie.

Polscy kibice i tak liczą jednak na happy end. O dobre wyniki wciąż mogą powalczyć Magdalena Fręch oraz przede wszystkim Iga Świątek. Łodzianka zresztą na korcie pojawi się zaledwie kilka godzin po porażce starszej koleżanki. 27-latka skonfrontuje się z dużo niżej notowaną w rankingu WTA Talią Gibson. Australijka obecnie plasuje się poza czołową setką, wobec czego nasza rodaczka przynajmniej na papierze jest faworytką.

Radwańska wierzy w optymistyczny scenariusz. Fręch faworytką w starciu o drugą rundę

Jeszcze przed pierwszą piłką dziennikarze Eurosportu porozmawiali ze wspomnianą wcześniej Agnieszką Radwańską. Legendarna tenisistka optymistycznie spogląda na konfrontację drugiej najwyżej rozstawionej sportsmenki z naszego kraju. Znalazła jednak jedno "ale". "Nie wiem, czy to jest taka nawierzchnia, którą Magda lubi. Te korty są dużo szybsze i US Open ma to do tego, że jest tutaj szybciej niż na innych kortach twardych. Myślę, że do każdej nawierzchni się można dostosować, przyzwyczaić. Na pewno tutaj jest troszkę inaczej" - przyznała.

Ważne słowa padły na sam koniec krótkiego wywiadu. "Na pewno żaden mecz tutaj nie należy do łatwych i nie należy absolutnie nikogo lekceważyć. Myślę, że absolutnie tutaj to jest Magdy mecz" - przyznała podekscytowana "Isia". Kibicom pozostaje wierzyć w to, by słowa krakowianki potwierdziły się za kilka godzin.

Marton Fucsovics - Botic Van de Zandschulp. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zobacz również:

Clara Tauson rywalizowała z Alexandrą Ealą o awans do drugiej rundy US Open
US Open

Sensacja na US Open. Ostatnia pogromczyni Świątek wyeliminowana. 5:1 i zwrot akcji

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Młoda tenisistka w białej sukience sportowej i czapce z daszkiem wykonuje gest zaciśniętej pięści, wyrażając determinację oraz koncentrację na korcie tenisowym.
Magdalena Fręch rywalizowała z Soraną Cirsteą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w CincinnatiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Zawodniczka w jasnej sukience sportowej uderza piłkę tenisową rakietą podczas meczu na korcie ziemnym, w tle fragment napisu 'PAR' na dużym banerze.
Magdalena Fręch rywalizowała z Soraną Cirsteą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w CincinnatiFoto OlimpikAFP
Kobieta w czarnej sportowej koszulce na tle rozmytego wnętrza, sportowy charakter sceny, skupiony wyraz twarzy, widoczne detale ubioru sportowego.
Agnieszka RadwańskaAKPAAKPA

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja