W nie najlepszym stylu rozpoczął się dla naszych rodaczek ostatni Wielki Szlem w tenisowym kalendarzu. 24 sierpnia do boju ruszyła między innymi Magda Linette. I poznanianka niestety już pożegnała się z singlową rywalizacją. Polka co prawda postawiła się McCartney Kessler, lecz przedstawicielka gospodarzy triumfowała 7:5, 7:5. Scenom tym z trybun przyglądała się zaniepokojona Agnieszka Radwańska. Jej podopieczna kolejny rok z rzędu pożegnała się ze zmaganiami w pierwszej rundzie.

Polscy kibice i tak liczą jednak na happy end. O dobre wyniki wciąż mogą powalczyć Magdalena Fręch oraz przede wszystkim Iga Świątek. Łodzianka zresztą na korcie pojawi się zaledwie kilka godzin po porażce starszej koleżanki. 27-latka skonfrontuje się z dużo niżej notowaną w rankingu WTA Talią Gibson. Australijka obecnie plasuje się poza czołową setką, wobec czego nasza rodaczka przynajmniej na papierze jest faworytką.

Radwańska wierzy w optymistyczny scenariusz. Fręch faworytką w starciu o drugą rundę

Jeszcze przed pierwszą piłką dziennikarze Eurosportu porozmawiali ze wspomnianą wcześniej Agnieszką Radwańską. Legendarna tenisistka optymistycznie spogląda na konfrontację drugiej najwyżej rozstawionej sportsmenki z naszego kraju. Znalazła jednak jedno "ale". "Nie wiem, czy to jest taka nawierzchnia, którą Magda lubi. Te korty są dużo szybsze i US Open ma to do tego, że jest tutaj szybciej niż na innych kortach twardych. Myślę, że do każdej nawierzchni się można dostosować, przyzwyczaić. Na pewno tutaj jest troszkę inaczej" - przyznała.

Ważne słowa padły na sam koniec krótkiego wywiadu. "Na pewno żaden mecz tutaj nie należy do łatwych i nie należy absolutnie nikogo lekceważyć. Myślę, że absolutnie tutaj to jest Magdy mecz" - przyznała podekscytowana "Isia". Kibicom pozostaje wierzyć w to, by słowa krakowianki potwierdziły się za kilka godzin.

Magdalena Fręch rywalizowała z Soraną Cirsteą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Cincinnati Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Magdalena Fręch rywalizowała z Soraną Cirsteą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Cincinnati Foto Olimpik AFP

Agnieszka Radwańska AKPA AKPA