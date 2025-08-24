Zacięta batalia Linette o przełomowy triumf. 120 minut walki z rozstawioną Amerykanką

Magda Linette zanotowała obiecujący start przed na US Open. Polka dotarła do czwartej rundy WTA 1000 w Cincinnati, pokonując po drodze m.in. Jessicę Pegulę po trzysetowej batalii. O ćwierćfinał walczyła z Weroniką Kudiermietową. Stawką tego pojedynku było rozstawienie podczas imprezy w Nowym Jorku. Niestety górą okazała się Rosjanka. W związku z tym poznanianka już na "dzień dobry" mogła trafić na wymagającą rywalkę podczas losowania wielkoszlemowej rywalizacji.

I tak też się stało. 33-latka otrzymała w premierowej fazie rozstawioną z "32" McCartney Kessler. Panie stoczyły jak dotąd jeden bezpośredni pojedynek. Pod koniec ubiegłego roku Amerykanka pokonała naszą reprezentantkę 6:4, 6:4 podczas turnieju WTA 500 w Brisbane. Linette czekał zatem wymagający bój o drugą rundę, a także przełamanie złej passy. Magda posiadała bowiem serię siedmiu przegranych meczów z rzędu w pierwszej rundzie podczas singlowej rywalizacji na Szlemie, a dodając do tego odpadnięcie w drugiej rundzie US Open 2023 - w sumie osiem kolejnych porażek. To wszystko potęgowało wyzwanie dla naszej tenisistki.

US Open: Magda Linette kontra McCartney Kessler w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Kessler. W pierwszych minutach spotkania dało się dostrzec emocje z obu stron. Linette już na "dzień dobry" doczekała się break pointa, a przy nim McCartney popełniła podwójny błąd serwisowy. Po zmianie stron Amerykanka zanotowała kapitalną serię. Wygrała dwa gemy bez straty punktu. Później zobaczyliśmy reakcję ze strony Magdy, ale przeciwniczka ciągle napierała. Niebezpiecznie układało się szóste rozdanie, przy podaniu poznanianki. Turniejowa "32" po długiej akcji objęła prowadzenie 40-15, a to oznaczało dwie szanse z rzędu na 4:2. Na szczęście Polka zdołała wyjść z opresji i na tablicy wyników pojawił się remis - 3:3.

Niezwykle zacięta rywalizacja zawiązała się w siódmym gemie. Kessler kolekcjonowała kolejne okazje na czwarte "oczko", ale Linette nie odpuszczała, ciągle doprowadzała do równowagi. Dopiero szósta szansa przyniosła McCartney ponownie prowadzenie. Gra mocno się zacieśniła. Także ósmy gem dostarczył walkę z obu stron. Amerykanka doczekała się następnych dwóch szans na przełamanie. Przy jednej z nich Magda nie wykorzystała dogodnej okazji do skończenia ataku. Na szczęście nie zemściło się to na poznaniance. Finalnie 33-latka doprowadziła do rezultatu 4:4.

Nasza reprezentantka próbowała pójść za ciosem, prowadziła 30-15 przy podaniu zawodniczki z USA. Ostatecznie Kessler zgarnęła jednak kolejne "oczko" i przerzuciła presję a drugą stronę siatki. Linette musiała utrzymać podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w partii. Od stanu 30-30 Magda wygrała dwie akcje i wyrównała na 5:5. W trakcie jedenastego rozdania break pointa doczekała się poznanianka. Amerykanka obroniła się i oglądaliśmy kolejny gem na przewagi. W końcówce nasza tenisistka nie wykorzystała szansy na to, by wywalczyć sobie jeszcze jedną okazję na przełamanie.

W efekcie tenisistka ze Stanów Zjednoczonych miała zagwarantowanego co najmniej tie-breaka. Do decydującej rozgrywki jednak nie doszło. McCartney wypracowała sobie dwa setbole. Przy pierwszym wyrzuciła piłkę poza linię końcową, ale przy drugim - rozegrała już koncertową akcję. Ostatnie zagranie posłała przeciwko nogom 33-latki i w taki oto sposób rozstawiona z "32" zawodniczka zagwarantowała sobie triumf w premierowej odsłonie 7:5.

Druga część pojedynku rozpoczęła się tak, jak pierwsza. Linette wykorzystała słabszy moment przeciwniczki i wywalczyła przełamanie do 15. Niestety po zmianie stron Polka straciła przewagę, mimo że miała okazję na 2:0. W związku z tym Kessler odzyskała kontrolę nad wydarzeniami i znów mogła nadawać ton rywalizacji. Ciekawie układał się piąty gem, kiedy to doszło do równowagi, mimo że Kessler prowadziła początkowo 40-0. Ostatecznie Amerykanka zamknęła jednak rozdanie, za szóstą szansą. Po chwili komfortową przewagę miała Magda. Ze stanu 30-0 zrobiły się jednak break pointy dla McCartney. Przy czwartym poznanianka popełniła podwójny błąd serwisowy i zawodniczka z USA wyszła na 4:2.

Na starcie siódmego gema 33-latka wygrała punkt, ale okupiła to jakimś problemem zdrowotnym. Prze chwilę Linette wyraźnie zaczęła utykać na lewą nogę, która już przed wyjściem na kort byłą otejpowana. Mimo to Magda kontynuowała grę i wypracowała sobie trzy szanse na przełamanie powrotne. Przy ostatniej z nich błąd popełniła Kessler i nasza reprezentantka znów złapała kontakt z przeciwniczką. Po zmianie stron poznanianka serwowała po wyrównanie. Niestety Polka nie doprowadziła do remisu. Ponownie straciła podanie, a to oznaczało, że przy stanie 5:3 Amerykanka będzie mogła zamykać pojedynek.

Linette nie dopuściła jednak rywalki do meczboli. Wykorzystała trzecią okazję na czwarte "oczko" i przedłużyła swoje nadzieje na zwycięstwo. Po chwili utrzymała swoje podanie do zera i na tablicy wyników zrobiło się 5:5. Gra o wygraną w partii zaczęła się od nowa. Końcówka znów potoczyła się jednak po myśli reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie McCartney triumfowała 7:5, 7:5 po 120 minutach walki. Tym samym to Amerykanka zagra w drugiej rundzie US Open z Oksaną Selechmietiewą lub Marketą Vondrousovą. Z kolei Magda zanotowała dziewiątą z rzędu porażkę w singlu na Wielkim Szlemie.

