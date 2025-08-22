Zaatakował Świątek po Wimbledonie, teraz nagle ogłasza. Jednak wycofanie

ZwycięstwoIgi Świątek w ramach tegorocznego Wimbledonu z pewnością zostanie w pamięci kibiców na długie lata. Dyspozycja Polki w tym turnieju była niesamowita, a finałowy pojedynek z Amandą Anisimovą nie pozostawił żadnych złudzeń względem tego, kto zasłużył na miano tegorocznej "królowej trawy".

Wówczas niemal cały tenisowy świata składał gratulacje 24-latce, dla której był to pierwszy wielkoszlemowy tytuł na kortach Wimbledonu. Nawet Nick Kyrgios, znany z masy uszczypliwych komentarzy względem Świątek, tym razem podkreślił wysoki poziom jej tenisowych umiejętności. Bardzo szybko jego narracja zmieniła się jednak diametralnie, bowiem australijski skandalista postanowił znów przypomnieć o "aferze dopingowej", która swego czasu przywarła do nazwiska raszynianki. Tym samym Kyrgios ponownie zaatakował Świątek, twierdząc, iż jej zwycięstwo jest "nienajlepszą reklamą dla tenisa".

Kyrgios nie zagra na US Open 2025. Czarna seria skandalisty wciąż trwa

W ostatnim czasie "passa" Kyrgiosa nie jest zbyt imponująca. Niegdyś 13. tenisista świata obecnie znajduje się dopiero w połowie szóstej setki rankingu ATP. Od pewnego czasu Australijczyka nie widuje się na kortach turniejów głównego touru, a uświadczenie jego obecności na Wielkich Szlemach to już prawdziwa rzadkość. W tym roku zdecydował się on wystąpić co prawda w Australian Open, lecz jego przygoda z tym turniejem zakończyła się już w 1. rundzie.

Rozwiń

Okazuje się, że w ramach zbliżającego się coraz większymi krokami US Open 2025 również nie będziemy mieli okazji podziwiać umiejętności Nicka Kyrgiosa. Tenisistka postanowił bowiem wycofać się z rywalizacji w amerykańskim Wielkim Szlemie jeszcze przed jej oficjalnym rozpoczęciem. Tym samym będzie to 11 z 12 ostatnich wielkoszlemowych turniejów ATP w których 30-latek nie weźmie udział. Ostatni raz "komplet" występów w najważniejszych turniejach tenisowych sezonu zaliczył on w roku 2017. Później Kyrgios brał udział w większości imprez najwyższej rangi, z wyłączeniem zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa. Od roku 2023 nie pojawiał on się jednak na wielkoszlemowych turniejach, z wyłączeniem tegorocznego Australian Open.

Nick Kyrgios witany przez kibiców William West AFP

Iga Świątek Matthew Stockman AFP

Nick Kyrgios STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press