Wyeliminowała jedną z faworytek, ale co się stało potem. Sceny na US Open

Fani tenisa nie mogą narzekać na brak emocji. W Nowym Jorku trwa właśnie ostatni turniej wielkoszlemowy tego sezonu, US Open, a o prestiżowe trofeum walczy m.in. mistrzyni Wimbledonu 2023 - Marketa Vondrousova. Czeszka w pierwszej rundzie pokonała Oksanę Sielechmietjewą, w kolejnej rundzie odprawiła z kwitkiem McCartney Kessler, a następnie wyeliminowała z rywalizacji Jasmine Paolini. Przygoda Vondrousovej wcale jednak nie była prosta - w każdym meczu dochodziło bowiem do tie-breaka. Bez takowego obyło się jednak podczas meczu czwartej rundy US Open z Jeleną Rybakiną. Zamiast tego kibice mieli okazję oglądać pełną emocji, trzysetową batalię. W tej nie brakowało zaskakujących zwrotów akcji. Ostatecznie jednak zwycięsko z tego pojedynku wyszła Marketa Vondrousova.

Marketa Vondrousova zalała się łzami. "To dla mnie jak sen"

Kiedy ostatnia piłka wylądowała po stronie rywalki, Vondrousova padła na kolana i zakryła twarz rękami. To nie była tylko radość z awansu do ćwierćfinału - to była eksplozja emocji nagromadzonych przez lata. Po meczu tenisistka nie ukrywała wzruszenia, mówiąc o swojej drodze, pełnej cierpienia, kontuzji i chwil, gdy zastanawiała się, czy jeszcze wróci na najwyższy poziom.

"Miałam dwie operacje, długo nie wiedziałam, czy jeszcze będę w stanie grać. To, co dziś się wydarzyło, jest dla mnie jak sen" - mówiła ze łzami w oczach.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Vondrousova przystąpiła do US Open jako 60. rakieta świata. Tymczasem Opta Ace podkreśla, że została pierwszą od pięciu lat nieklasyfikowaną zawodniczką, która w jednym turnieju wielkoszlemowym pokonała więcej niż jedną zawodniczkę z TOP10 rankingu WTA. Ostatnią, której udała się ta sztuka, była Garbine Muguruza na Australian Open 2020.

W ćwierćfinale US Open Marketa Vondrousova zmierzy się z Aryną Sabalenką. W grze wciąż pozostaje jeszcze Iga Świątek, która w 1/8 finału zagra z Jekatieriną Aleksandrową. Panie wyjdą na kort w poniedziałek nie wcześniej niż o godzinie 19.00 czasu polskiego.

