Wszyscy czekają na Świątek. A w tle dramat innej Polki. Fakty są porażające

Łukasz Żurek

Oprac.: Łukasz Żurek

Co się dzieje z Magdą Linette? Takie pytanie mogą sobie dzisiaj zadawać nie tylko jej sympatycy. 33-letnia tenisistka drugi sezon śrubuje niechlubny rekord. Z turniejem wielkoszlemowym pożegnała się właśnie po raz ósmy z rzędu już w I rundzie. Półfinał Australian Open osiągnięty przez nią w 2023 roku wydaje się dzisiaj pułapem kosmicznym.

Iga Świątek jeszcze nie zaczęła marszu po tytuł, a Magdy Linette... nie ma już w turnieju singlistek US Open
Iga Świątek jeszcze nie zaczęła marszu po tytuł, a Magdy Linette... nie ma już w turnieju singlistek US Open AFP

Dokładnie sześć lat temu, 24 sierpnia 2019 roku, Magda Linette wygrała pierwszy w karierze turniej pod szyldem WTA. Tak się składa, że w Nowym Jorku. Pokonała wówczas Włoszkę Camilę Giorgi 5:7, 7:5, 6:4.

Później jako singlistka w imprezie tej rangi triumfowała jeszcze dwukrotnie, choć do finału docierała w sumie osiem razy. Bezkonkurencyjna okazała się w Hua Hin (Tajlandia, 2020) i w Pradze (2024).

Fatalna seria Magdy Linette. Osiem kolejnych porażek w Wielkim Szlemie

Można jednak śmiało założyć, że wspomnieniami Linette wraca najchętniej do Australian Open AD 2023. To była jej przygoda życia. Dotarła wówczas do fazy półfinałowej.

Nie mogła wtedy wiedzieć, że dwa kolejne sezony na gruncie wielkoszlemowym okażą się dla niej prawdziwym koszmarem. Za każdym razem odpadała z turnieju w I rundzie. Fatalna seria urosła właśnie do ośmiu przegranych pojedynków.

    W tegorocznej edycji US Open poznanianka trafiła na McCartney Kessler. Amerykanka klasyfikowana jest obecnie na 41. pozycji w rankingu WTA, czyli cztery lokaty niżej niż Linette. Poradziła sobie jednak z Polką w dwóch setach, wygrywając 7:5, 7:5.

    Na osłodę zostaje 33-letniej zawodniczce czek na 110 tys. dolarów, co w przeliczeniu daje ok. 400 tys. złotych.

    Tymczasem do występu w grze pojedynczej na kortach Flushing Meadows przygotowuje się Iga Świątek. Jej pierwszą rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango (84. WTA). Początek konfrontacji we wtorek o 17:30.

      Magda Linette: Wiedziałam, że to będzie trudny mecz. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Zawodniczka tenisowa w białym stroju i czapce wykonuje zamach rakietą do uderzenia żółtej piłki na korcie tenisowym.
      Magda LinetteJASON WHITMANAFP
      Magda Linette
      Magda LinetteFOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFPAFP
      Magda Linette podjęła decyzję o wycofaniu się z turnieju WTA 250 w Kantonie
      Magda LinetteFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

