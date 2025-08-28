Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wrze po meczu na US Open. Ostapenko nie wytrzymała, nagle padło nazwisko Świątek

Bartosz Nawrocki

Po ostatnim meczu na US Open między Jeleną Ostapenko a Taylor Townsend zawrzało. Chodzi o sytuację, w której to Amerykanka zagrała po siatce. Łotyszka ma żal do rywalki, że nie przeprosiła za to. Gorąco jest też kilka godzin po pojedynku, bowiem Ostapenko nie zamierza milczeć. W pewnym momencie przytoczyła nawet nazwisko Igi Świątek.

Iga Świątek i Jelena Ostapenko
Iga Świątek i Jelena OstapenkoCLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/Rex Features/East NewsAFP/East News

Wciąż wrze po meczu Jeleny Ostapenko z Taylor Townsend w drugiej rundzie US Open. Łotyszka przegrała z Amerykanką 7:5, 6:1 i pożegnała się z turniejem w singlu. Starcie, tym razem słowne, cały czas się jednak rozgrywa. A to wszystko przez wydarzenia na korcie.

Po zagraniu ostatniej piłki Ostapenko rozpoczęła żarliwą dyskusję z Townsend. Łotyszka zaczęła wskazywać na taśmę siatki, jasno dając do zrozumienia, o co jej chodzi. Bowiem, w kluczowym momencie pojedynku Amerykanka zagrała piłkę po siatce i nie przeprosiła za to. W świecie tenisa jest to normalna praktyka. Zatem, brak reakcji ze strony Townsend wywołał w Ostapence wściekłość. Swoje emocje postanowiła wylać po meczu, który zakończył się dla niej niekorzystnym wynikiem i odpadnięciem z US Open.

Moment, o którym mowa, widoczny jest w 0:40 sekundzie skrótu:

"Jej zachowanie było pozbawione szacunku"

Jakiś czas po zakończonym spotkaniu Ostapenko wydała oświadczenie. Zawarła w nim, że zachowanie Townsend "było pozbawione szacunku".

W istotnym momencie miała piłkę po siatce i nie przeprosiła za to. Ona zaś odpowiedziała, że w ogóle nie musi za to przepraszać
napisała Jelena Ostapenko w mediach społecznościowych

Łotyszka dodała też, że w tenisie obowiązują zasady, które są przestrzegane przez większość graczy. Zaznaczyła również, że pierwszy raz spotkała się z taką sytuacją w tourze. Wpis skwitowała stwierdzeniem: "to, że gra w swojej ojczyźnie, nie oznacza, że może się zachowywać i robić, co chce".

Taylor Townsend również zabrała głos po meczu z Jeleną Ostapenko. Ta opisała zajście między tenisistkami. Amerykanka powiedziała m.in., jakie słowa usłyszała od oponentki.

- Powiedziała mi, że nie mam klasy i wykształcenia oraz że zobaczę, co się stanie, jeśli spotkamy się poza USA. Odpowiedziałam, że czekam na to - mówiła Townsend.

Żal i oskarżenia o rasizm. Nagle Ostapenko przytoczyła nazwisko Świątek

Jelena Ostapenko wciąż przeżywa to, co wydarzyło się między nią a Taylor Townsend na US Open. W swoich mediach społecznościowych wstawiła kilka relacji, na których opisuje swoje odczucia. Na jednej z nich na Instagramie podziękowała kibicom za wsparcie i zaznaczyła, że takie sytuacje motywują ją do jeszcze cięższej pracy. W kolejnych relacjach już się nie hamowała.

Ostapenko wyraziła zaskoczenie tym, jak dużo otrzymuje wiadomości, w których posądzana jest o rasizm. Od razu podkreśliła, że nigdy nie dyskryminowała nikogo na tym tle i nie ma dla niej znaczenia to, skąd pochodzi czy jaki ma kolor skóry. W dalszej części wpisu na Instagramie wspomina o tym, że w tenisie są zasady, których należy przestrzegać. Wyraziła też zaskoczenie zachowaniem oponentki, jeszcze raz zaznaczając, że pierwszy raz się spotkała z taką sytuacją.

    Za to w kolejnej relacji podała dalej inną, w której jest wspomnienie o Idze Świątek i Arynie Sabalence. Dwie najlepsze tenisistki świata wymieniane są jako przykłady zawodniczek, które zawsze przepraszają za zagranie piłki po siatce. Autorka wpisu wyraża zrozumienie dla frustracji Łotyszki.

    Jelena Ostapenko nie kończy jednak przygody na tegorocznym US Open. Łotyszce pozostaje rywalizacja w deblu. Tam, do pary z Barborą Krejcikovą zmierzy się dziś o godz. 20 czasu polskiego z duetem Timea Babos/Luisa Stefani.

    Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!”. Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEOAP© 2024 Associated Press
    Jelena Ostapenko rywalizowała z Sonay Kartal w pierwszej rundzie Wimbledonu
    GLYN KIRK / AFPAFP
    Dwie tenisistki ubrane w białe stroje sportowe, po lewej stronie zawodniczka uśmiechnięta trzymająca rakietę, po prawej stronie druga zawodniczka skupiona w białej czapce z daszkiem, obie na tle rozmytego kortu.
    Jelena Ostapenko i Iga ŚwiątekGLYN KIRK / AFP / FOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Jelena Ostapenko rywalizowała z Sonay Kartal w pierwszej rundzie Wimbledonu
    Jelena OstapenkoTHOMAS KIENZLE / AFPAFP

