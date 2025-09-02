Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wiktorowski świętował, a tu przykry incydent na US Open. Trener musiał interweniować

Coco Gauff kompletnie nieoczekiwanie przegrała z Naomi Osaką w 1/8 finału US Open. Sukces Japonki świętował Tomasz Wiktorowski, pod wodzą którego do tej pory przegrała ona tylko jedno spotkanie. Pokonana Amerykanka natomiast w trakcie rozmowy z mediami ujawniła, że bardzo źle zniosła porażkę w Nowym Jorku. Do tego stopnia, że interweniować musiał jej sztab szkoleniowy.

Naomi Osaka przegrała tylko jedno spotkanie, odkąd jej trenerem został Tomasz Wiktorowski. Japonka pod wodzą Polaka zanotowała zdecydowany skok jakościowy, czego najlepszym dowodem jest jej dyspozycja w trakcie tegorocznego US Open.

Mimo dobrej formy nie była postrzegana jako faworytka meczu z Coco Gauff. 24. rakieta świata sprawiła jednak niespodziankę, ogrywając Amerykankę w nieco ponad godzinę 6:3, 6:2, dzięki czemu zameldowała się już w ćwierćfinale.

    Coco Gauff przeszła załamanie nerwowe. Wszystko przez porażkę z Osaką

    Gdy Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka świętowali sukces, trudne chwile w tym momencie przechodziła Gauff. Do tego stopnia, że potrzebna była interwencja jej sztabu. Po meczu doszło do przykrego incydentu, o którym opowiedziała w rozmowie z dziennikarzami.

    To było dziwne starcie, bo serwowałam zdecydowanie lepiej niż w poprzednich meczach, ale popełniłam zbyt wiele błędów. Pod względem emocjonalnym jestem w trudnej sytuacji. Oczywiście czuję się zawiedziona z powodu porażki, ale wiem, że podążam w dobrym kierunku. Muszę być bardziej optymistycznie nastawiona. Miałam załamanie nerwowe w szatni, ale mój zespół pokazał mi, że zrobiłam krok do przodu
    ujawniła w trakcie konferencji prasowej

    Widać było, że reprezentantce USA zależy mocno na triumfie w Nowym Jorku. Jeszcze przed startem US Open deklarowała, że "dla turnieju warto umrzeć". Nic więc dziwnego, ze tak źle zniosła niespodziewaną porażkę z dużo niżej notowaną zawodniczką.

    Gauff podkreśliła też, że w najbliższym czasie planuje zrobić sobie przerwę od treningów. Czuje się na tyle rozczarowana, że najbliższe turnieje nie mają dla niej aż takiego znaczenia.

