Sezon 2025 bez dwóch zdań okazał się wyjątkowy dla reprezentantki Stanów Zjednoczonych Madison Keys, która w styczniu sięgnęła po swój pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy, wygrywając na Australian Open.

W kolejnych odsłonach WS, czyli na Rolandzie Garrosie oraz na Wimbledonie, 30-latka nie zbliżyła się do podobnego wyniku, ale najbardziej bez dwóch zdań chciała ona i tak zabłysnąć przed własną publicznością na US Open. Jej przygoda z nowojorskimi zmaganiami okazała się jednak krótka i pod pewnymi względami wręcz dramatyczna.

Trzy sety i koniec gry na US Open. Keys odpadła z turnieju w sensacyjnych okolicznościach

Keys w pierwszej rundzie trafiła na przedstawicielkę Meksyku Renatę Zarazuę - i bez dwóch zdań była faworytką pojedynku z nierozstawioną oponentką, którą szósta w rankingu WTA Amerykanka wyprzedzała o 76 pozycji w globalnej klasyfikacji.

Mecz ten przerodził się w naprawdę zacięty, trzysetowy i trwający nieco ponad trzy godziny bój, w którym Zarazua ostatecznie zatriumfowała 6:7 (10-12), 7:6 (7-3), 7:5. Madison Keys, finalistka US Open z 2017 roku, musiała przełknąć gorycz porażki, a wyjątkowo charakterystyczna w jej grze okazała się tym razem... liczba niewymuszonych błędów, których uzbierała aż 89. Dla kontrastu winnerów zaliczyła dokładnie 44.

Keys zjadły nerwy. Presja na tegorocznym US Open była dla niej przytłaczająca

Po spotkaniu, w trakcie konferencji prasowej, sportsmenka ze Stanów Zjednoczonych przyznała, że napięcie związane z grą okazało się dla niej tym razem przytłaczające. "Po raz pierwszy od jakiegoś czasu nerwy wzięły górę. To stało się trochę paraliżujące. Czułam, że jestem po prostu powolna. Nie dostrzegałam wielu rzeczy w taki sposób, jaki chciałam, co, jak sądzę, skutkowało wieloma złymi decyzjami i powolną pracą nóg" - mówiła, a jej słowa zacytował m.in. oficjalny serwis WTA.

Keys została też zagadnięta o presję związaną z faktem, że po raz pierwszy pojawiła się na nowojorskim turnieju jako mistrzyni innych rozgrywek wielkoszlemowych. "Ona prawdopodobnie narastała, zazwyczaj trochę narasta. Zawsze czuje się tremę przed pierwszą rundą, a im bliżej dnia meczowego, tym bardziej się denerwujesz" - stwierdziła. Jak wskazała zawodniczka, tym razem cała ta otoczka jednak wyjątkowo jej doskwierała.

Po prostu czułam, że zwycięstwo jest dla mnie zbyt ważne i nie byłam w stanie się od tego odciąć. A potem, gdy zaczyna się grać źle, wszystko nabiera tempa

Sensacyjna zwyciężczyni, Renata Zarazua, w kolejnej rundzie skrzyżuje rakietę z Francuzką Diane Parry. Tymczasem już we wtorek 26 sierpnia swoje zmagania na US Open zainauguruje Iga Świątek, mierząc się z Emilianą Arango. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego współzawodnictwa wraz z Interią Sport.

