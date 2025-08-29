Wielka sensacja jeszcze przed meczem Sabalenki. To koniec numeru "1" w US Open

Zmagania w Nowym Jorku są ostatnim w tym sezonie w ramach Wielkiego Szlema, polskich kibiców najbardziej oczywiście interesuje to, czy Iga Świątek po raz drugi będzie w stanie podnieść puchar za triumf w US Open. Aby tak się stało, musi wygrać jeszcze pięć spotkań. A pierwsze z nich już w sobotę - z Anną Kalinską.

Świetnie radzi sobie też w turnieju singlowym panów Kamil Majchrzak, w trzeciej rundzie jest też Magdalena Fręch, do zmagań przystąpili już debliści. W tym i oczywiście Polacy, choć akurat Majchrzak tuż przed pierwszym spotkaniem z tej konkurencji zrezygnował.

W piątek do rywalizacji przystąpiła też najwyżej rozstawiona para deblistów: Brytyjczyczy Lloyd Glasspool i Julian Cash. W tym roku dziewięć razy dotarli do finałów dużych turniejów, sześć z nich wygrali. W tym niedawno Queens' Club, Eastbourne, Wimbledon i Toronto.

Obaj zajmują też dwa pierwsze miejsca w światowym rankingu. I nikt chyba nie zakładał, że będą w stanie przegrać spotkanie z Austriakiem Alexandrem Erlerem i Amerykaninem Robertem Gallowayem. Tymczasem na stadionie numer 10 doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi.

US Open. Najwyżej rozstawiona para pożegnała się z rywalizacją w grze podwójnej. Mistrzowie Wimbledonu pokonani w dwóch tie-breakach

Na triumf turniejowych "1" bukmacherzy mieli kurs w przedziale 1,1:1 do 1,15:1. Czyli zakładali, że to spotkanie rozstrzygnie się dość pewnym zwycięstwem faworytów. Tymczasem była to perfekcyjna gra zawodników na serwisie, returnujący nie mieli za wiele do powiedzenia. W ośmiu gemach pierwszego seta strony odbioru wygrały... dwa punkty, łącznie!

W kolejnych czterech było nieco lepiej, ale nie na tyle, by choć raz doprowadzić do równowagi. Decydował więc tie-break, a w nim każde miniprzełamanie miało wagę złota. Jako pierwsi wywalczyli je Glasspool z Cashem, po podwójnym błędzie Erlera za moment prowadzili 3:0. I... nie wygrali!

Lloyd Glasspool (z lewej) i Julian Cash

Brytyjczycy wygrywali jeszcze 6:5, mieli piłkę setową. Tym razem podający Galloway wytrzymał próbę nerwów, role się odwróciły. A pierwsza piłka setowa dla Amerykanina i Austriaka od razu dała im wygraną - Galloway zagrał return pod nogi Casha, a ten uderzył w siatkę.

Drugi set był powtórką z rozrywki, choć z trzema gemami rozstrzyganymi na przewagi. Ale bez choćby jednego break pointa, czyli stanu większego zagrożenia dla pary podającej. Znów doszło do tie-breaka. Przy stanie 4:4 Erler "odczytał" serwis Glasspoola, idealnie zagrał bekhendem na wolne pole. A za moment jego dwa serwisy załatwiły sprawę.

7:6 (6) i 7:6 (4) - najwięksi faworyci, mistrzowie Wimbledonu, pożegnali się z US Open już po pierwszym spotkaniu.

Alexander Erler (z lewej) i Robert Galloway

