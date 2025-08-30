Jelena Ostapenko ze względu na swój bezbłędny bilans w starciach z Igą Świątek nazywana jest "zmorą Polki". Jeden z jej triumfów nad naszą tenisistką - z 2023 roku - przypadł na US Open. W tym sezonie Łotyszka opuściła jednak Nowy Jork wielce niezadowolenia po przegranym 5:7, 1:6 meczu drugiej rundy z reprezentantką gospodarzy Taylor Townsend. Meczu, po którym rozpętała się burza.

Historia tego spotkania nie zamknęła się bowiem wraz z jego końcem. Po rozstrzygnięciu losów awansu przy siatce doszło do ożywionej wymiany zmian pomiędzy obiema zawodniczkami. Jak przebiegał ten emocjonalny dialog?

- Ona (Jelena) powiedziała mi, że nie mam żadnej klasy, że jestem niewyedukowana i że zobaczę, co się stanie, jak wyjadę poza USA - powiedziała w rozmowie z ESPN Taylor Townsend.

Później głos zabrała także Jelena Ostapenko, zarzucając Amerykance brak szacunku.

- W istotnym momencie zagrała piłkę po siatce i nie przeprosiła za to. Ona zaś odpowiedziała, że w ogóle nie musi za to przepraszać - stwierdziła Łotyszka, zaznaczając przy tym, że nigdy wcześniej nie spotkała się z taką sytuacją. W całą sprawę wplątane zostało później nawet nazwisko Igi Świątek.

Jelena Ostapenko zabrała głos po aferze na US Open. Padły przeprosiny

Po trzech dniach nadeszła jednak refleksja. W sobotę tuż przed 21:00 czasu polskiego Jelena Ostapenko zamieściła w sieci komunikat, w którym postanowiła przeprosić i wytłumaczyć się ze swojego zachowania.

Cześć wszystkim. Chciałam przeprosić za pewne rzeczy, które powiedziałam podczas mojego meczu drugiej rundy. Angielski nie jest moim ojczystym językiem, więc kiedy mówiłam o edukacji, miałam na myśli to, co mam za tenisową etykietę. Ale rozumiem, jak słowa, które użyłam, mogły obrazić wielu ludzi spoza kortu

I dodała: - Doceniam wsparcie i kontynuuję naukę oraz swój rozwój jako człowieka i jako tenisistki. Do zobaczenia, Nowy Jorku. Już nie mogę się doczekać powrotu w przyszłym roku.

