Venus Williams gotowa na US Open. Legenda jasno wskazała cel

Na ten moment z niecierpliwością czekali wszyscy fani tenisa. W niedzielę rozpoczął się oficjalnie ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy - US Open. W grze pojedynczej kobiet tytułu bronić będzie Aryna Sabalenka, a oprócz Białorusinki w gronie faworytek wymieniane są także Iga Świątek oraz Coco Gauff. Ogromną uwagę przyciąga także Venus Williams, która od organizatorów imprezy w Nowym Jorku otrzymała tak zwaną "dziką kartę".

Venus Williams postawiła sprawę jasno. To jej cel na US Open

Venus Williams wystąpi w głównej drabince wielkoszlemowego US Open po raz 25. w swojej imponującej karierze. Choć dziś nie jest już faworytką turnieju, to jej obecność na Flushing Meadows wciąż budzi ogromne zainteresowanie. Weteranka kortów nie ukrywa jednak, że jej cele różnią się od tych sprzed lat - dziś najważniejsze są dla niej radość z gry i samo uczestnictwo w ulubionym turnieju.

"Przed turniejem nie grałam tak wiele jak inne zawodniczki, więc to inny rodzaj wyzwania. (...) Naprawdę wciąż kocham swoją pracę. Myślę, że zawsze będę grać w tenisa. To jest w moim DNA. Czy to teraz, czy za 30 lat. Może wtedy przyjadę i będę tylko obserwować turniej" - powiedziała z uśmiechem, przypominając, że jej związek z tenisem wykracza poza sportową rywalizację.

Przed nią jednak nie lada wyzwanie. W pierwszej rundzie zmierzy się z rozstawioną z numerem 11. Karoliną Muchovą - jedną z bardziej nieprzewidywalnych i groźnych zawodniczek w tourze. Co ciekawe, panie miały już okazję rywalizować, choć nie bezpośrednio w singlu - Williams i Reilly Opelka ulegli czesko-rosyjskiemu duetowi Muchova/Rublow w meczu mikstowym. Teraz Amerykanka będzie miała szansę na rewanż, choć sama nie ukrywa, że rezultat to nie wszystko.

"Jeśli dobrze się bawisz, wszystko jest łatwiejsze. Zabawa musi być na pierwszym miejscu" - powiedziała Venus, podkreślając, jak ogromną rolę w jej podejściu do sportu odgrywa pozytywne nastawienie i radość z gry. Wypowiedź ta wiele mówi o przemianie, jaką przeszła przez lata - z bezkompromisowej wojowniczki, głodnej sukcesów, do doświadczonej zawodniczki, która dziś cieszy się z samej obecności na kortach.

Venus Williams AFP

Venus Williams Aaron Doster AFP

Venus Williams Angela Weiss AFP