Ukochany Aryny Sabalenki pominięty. Nieoczekiwane wyznanie miłości triumfatorki US Open

Anna Dymarczyk

Aryna Sabalenka pokonała w finale US Open Amandę Anisimową 6:3, 7:6 i obroniła wywalczony przed rokiem tytuł. Mając za sobą już całe zamieszanie związane z pucharem i sesjami zdjęciowymi, Białorusinka postanowiła jeszcze raz podziękować kilku grupom. Zdobyła się na ważne, miłosne wyznanie, choć nie dotyczyło ono jej ukochanego.

Aryna Sabalenka wygrała US Open 2025
Aryna Sabalenka wygrała US Open 2025TIMOTHY A.CLARYAFP

Już wcześniej Georgios Frangulis zrobił sobie zdjęcie ze szczęśliwą zwyciężczynią i napisał, że znowu jej się udało. Był z niej bardzo dumny. Widać, że ich związek kwitnie, a fakt, że mogą spędzać ze sobą sporo czasu w tourze jedynie im pomaga.

Aryna Sabalenka zdobyła się na ważne wyznanie

Sabalenka postanowiła zamieścić w swoich mediach społecznościowych specjalne podziękowania skierowane do kibiców i jej sztabu. Przy okazji podzieliła się trudnymi momentami, które spadały na nią od początku sezonu. Można powiedzieć, że Białorusinka odrobiła kilka brutalnych lekcji na kortach, ale na osłodę wywalczyła tytuł podczas US Open.

Sabalenka po porażkach w Szlemach: „Ludzie lepiej mnie rozumieją” [WIDEO]AP© 2025 Associated Press

"Te wszystkie trudne lekcje, których doświadczyłam w tym sezonie... To zwycięstwo sprawia, że były tego warte. W najśmielszych snach nie sądziłam, że znów będę mogła trzymać to trofeum w swoich rękach" - pisała Sabalenka.

Aryna Sabalenka wyznała miłość

Potem Sabalenka postanowiła zwrócić się do kibiców i gorąco podziękować im za wsparcie i doping na trybunach. Następnie napisała do swojego teamu, by okazać wdzięczność za to, że podróżowali z nią tak długo i twierdząc, że trofeum należy również do nich.

Na sam koniec Białorusinka zdecydowała się na wyznanie miłości do... Nowego Jorku. Miasto zostało docenione, podobnie jak sam turniej. Z pewnością aktualna liderka rankingu WTA za rok przyjedzie tu z jednym celem - wygrać po raz trzeci z rzędu.

Zawodniczka w srebrnej kurtce całuje puchar, trzymając go w dłoniach, na tle ciemnego rozmazanego tła sportowej areny, radość i duma widoczne na twarzy.
Aryna Sabalenka napisała kilka słów po US OpenInstagram/arynasabalenkaESP/Instagram
Tenisistka stojąca na korcie z uniesionymi rękami, uśmiecha się i patrzy w górę celebrując zwycięstwo, ubrana w biały strój sportowy, widoczne białe linie kortu i rakieta tenisowa poza kadrem.
Aryna Sabalenka napisała kilka słów po US OpenInstagram/arynasabalenkaESP/Instagram
Zawodniczka padająca na kort tenisowy w geście triumfu, poniżej duża grupa ludzi świętujących sukces, tło urozmaicone efektami świetlnymi i konfetti, wszyscy prezentują radosne emocje.
Aryna Sabalenka napisała kilka słów po US OpenInstagram/arynasabalenkaESP/Instagram
Tenisistka w białej sukience klęczy na korcie, z rękoma przy twarzy w geście radości lub wzruszenia, w tle niebieska ściana, na ziemi rakieta tenisowa.
Aryna Sabalenka napisała kilka słów po US OpenInstagram/arynasabalenkaESP/Instagram

