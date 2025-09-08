Ukochany Aryny Sabalenki pominięty. Nieoczekiwane wyznanie miłości triumfatorki US Open

Już wcześniej Georgios Frangulis zrobił sobie zdjęcie ze szczęśliwą zwyciężczynią i napisał, że znowu jej się udało. Był z niej bardzo dumny. Widać, że ich związek kwitnie, a fakt, że mogą spędzać ze sobą sporo czasu w tourze jedynie im pomaga.

Aryna Sabalenka zdobyła się na ważne wyznanie

Sabalenka postanowiła zamieścić w swoich mediach społecznościowych specjalne podziękowania skierowane do kibiców i jej sztabu. Przy okazji podzieliła się trudnymi momentami, które spadały na nią od początku sezonu. Można powiedzieć, że Białorusinka odrobiła kilka brutalnych lekcji na kortach, ale na osłodę wywalczyła tytuł podczas US Open.

Sabalenka po porażkach w Szlemach: „Ludzie lepiej mnie rozumieją” [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

"Te wszystkie trudne lekcje, których doświadczyłam w tym sezonie... To zwycięstwo sprawia, że były tego warte. W najśmielszych snach nie sądziłam, że znów będę mogła trzymać to trofeum w swoich rękach" - pisała Sabalenka.

Aryna Sabalenka wyznała miłość

Potem Sabalenka postanowiła zwrócić się do kibiców i gorąco podziękować im za wsparcie i doping na trybunach. Następnie napisała do swojego teamu, by okazać wdzięczność za to, że podróżowali z nią tak długo i twierdząc, że trofeum należy również do nich.

Na sam koniec Białorusinka zdecydowała się na wyznanie miłości do... Nowego Jorku. Miasto zostało docenione, podobnie jak sam turniej. Z pewnością aktualna liderka rankingu WTA za rok przyjedzie tu z jednym celem - wygrać po raz trzeci z rzędu.

Aryna Sabalenka napisała kilka słów po US Open Instagram/arynasabalenka ESP/Instagram

Aryna Sabalenka napisała kilka słów po US Open Instagram/arynasabalenka ESP/Instagram

Aryna Sabalenka napisała kilka słów po US Open Instagram/arynasabalenka ESP/Instagram

Aryna Sabalenka napisała kilka słów po US Open Instagram/arynasabalenka ESP/Instagram

Tak Aryna Sabalenka zareagowała na zwycięstwo w finale US Open ELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Aryna Sabalenka rywalizowała z Amandą Anisimovą w finale US Open CHARLY TRIBALLEAU AFP