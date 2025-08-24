Magda Linette z pewnością nie tak wyobrażała sobie rywalizację w Nowym Jorku. Choć nie była w gronie faworytek, Polka z marzeniami o wielkoszlemowym trofeum pożegnała się niespodziewanie szybko, bo już na etapie pierwszej rundy. Musiała ona uznać wyższość Amerykanki McCartney Kessler, która wygrała mecz 7:5, 7:5. Była to - warto podkreślić - ósma już porażka Linette w Wielkim Szlemie pod rząd. Ostatni raz z meczu pierwszej rundy imprezy tej rangi wyszła zwycięsko podczas US Open w sezonie 2023.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie singla na US Open. Tyle zarobiła

Mimo tak wcześnej eliminacji z turnieju singlowego US Open Magda Linette zainkasowała niemałe pieniądze. Już za sam występ w pierwszej rundzie polska tenisistka zarobiła 110 tys. dolarów amerykańskich, a więc około 400 tys. złotych. To jednak nie koniec - w Nowym Jorku może ona bowiem zainkasować jeszcze więcej.

Magda Linette oprócz turnieju singlowego bierze także udział w rywalizacji deblowej. Polka na nowojorskich kortach o końcowe trofeum walczyć będzie u boku Eny Shibahary. Japonka - warto zaznaczyć - także zgłosiła się do turnieju singlowego. W porównaniu do swojej deblowej partnerki musiała jednak najpierw przebrnąć przez kwalifikacje, w których pokonała Kaylę Day, Jelenę Pridankinę i Warwawę Graczową. W pierwszej rundzie turnieju głównego została jednak odprawiona przez mistrzynię US Open 2021, Emmę Raducanu.

Warto zaznaczyć, że za triumf w turnieju deblowym zawodniczki nie zarobią aż tak imponujących kwot jak singlistki. Podczas gdy triumfatorka gry pojedynczej zainkasuje 5 mln dolarów, zwyciężczynie debla otrzymają zaledwie milion dolarów. Finalistki turnieju deblowego zarobią pół miliona, pary półfinałowe otrzymają natomiast po 250 tys. dolarów. Za występ w ćwierćfinale każda para zainkasuje natomiast po 125 tys. dolarów.

Magda Linette CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl

Magda Linette Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Magda Linette CHOLEWINSKI MARCIN AFP