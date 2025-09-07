Trump na trybunach US Open, ale co stało się potem. Paraliż, jest komunikat organizatorów

Świat tenisa czekał na finał US Open, w którym zmierzą się Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Niespodziewanie w lepszym stylu przepustkę do meczu o tytuł zapewnił sobie hiszpański tenisista, który dotychczas uchodził za zawodnika, który nie był tak regularny, jakby to sobie wymarzył. Z powtarzalnością kojarzony jest Włoch, który przez niektórych nazywany jest "kopią Novaka Djokovicia".

Najważniejsze było jednak oczywiście to, aby zapewnić sobie prawo gry w finale i obaj zrobili to tak naprawdę bez większych widocznych problemów. Jeszcze przed pierwszą piłką wiadomo było, że z trybun starcie Hiszpana z Włochem oglądać będzie prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Donald Trump. Carlos Alcaraz został zapytany o tę kwestię na konferencji prasowej.

Finał US Open opóźniony. Wszystko przez wizytę Trumpa

- Postaram się o tym nie myśleć, żeby nie denerwować się tą kwestią. To oczywiście bardzo dobre dla tenisa - uciął dyplomatycznie Hiszpan. Wówczas pewnie trudno było oczekiwać, że przybycie Trumpa doprowadzi tak naprawdę do paraliżu jeśli chodzi o rozpoczęcie meczu finałowego, a tak się stało.

Na 30 minut przed pierwszą piłką US Open oficjalnie poinformowało, że mecz będzie opóźniony, aby kibice mogli się dostać na stadion, co okazało się być wyzwaniem z powodu podwójnej kontroli bezpieczeństwa, jaka została wprowadzona ze względu na przybycie Trumpa na trybuny. Sytuacja wyglądała naprawdę dramatycznie. Mecz nie rozpoczął się o 20:30, jak poinformowali organizatorzy w komunikacie, a dopiero o 20:50.

Jannik Sinner podczas finału US Open 2024 ANGELA WEISS / AFP AFP

Jannik Sinner i Carlos Alcaraz walczyli ze sobą o tytuł na Wimbledonie GLYN KIRK / HENRY NICHOLLS / AFP AFP

Donald Trump Brendan Smialowski AFP