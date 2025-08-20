To z nimi Świątek może zagrać w finale. Bronią honoru, mocne słowa w kierunku organizatorów

Turniej miksta na tegorocznym US Open odbywa się na innych zasadach niż dotychczas. Wybranych do niego zostało 16 par. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, ale te toczą się do czterech wygranych gemów. Nie ma przewag, a przy równowadze rozgrywany jest tzw. decydujący punkt. Ewentualny trzeci set ma formułę super tie-breaka do 10 punktów. W puli nagród są także wielkie pieniądze. Zwycięska para wzbogaci się o milion dolarów, a finaliści do podziału będą mieć 400 tysięcy.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie sposób wyboru par do turnieju. Najczęściej w turniejach mikstowych występowali bardzo dobrzy debliści, którzy dzięki temu mieli szansę na dodatkową grę, pieniądze i tytuł. Doskonale o tym wie m.in. Jan Zieliński, który zdobył wielkoszlemowe tytuły w grze mieszanej w 2024. Polak wspólnie z Hsieh Su-wei triumfował w Australian Open i Wimbledonie.

Kontrowersje wokół US Open. Polski deblista powiedział, co o tym myśli

Gdy ogłoszono wstępne listy, to 28-latek grzmiał w swoich mediach społecznościowych na ten temat. - Wydaje się, że wygrana dwóch mikstów na turniejach wielkoszlemowych w jednym roku nie jest wystarczająca, by dostać zaproszenie na "pokazowy" turniej podczas US Open. Dzięki za możliwość rywalizacji i równe zasady dla wszystkich - napisał.

Organizatorzy jasno zaznaczali, że udział w turnieju weźmie 16 par, z czego osiem zostanie wyłonionych na podstawie połączonych rankingów singlowych, a pozostałe muszą liczyć na dziką kartę.

Rozwiń

Organizatorom mocno zależało, aby w turnieju udział wzięło jak najwięcej gwiazd. Dlatego też występuje w nim Iga Świątek (wspólnie z Casperem Ruudem). Polka i Norweg pewnie wygrali dwa wtorkowe mecze i awansowali do półfinału, w którym zmierzą się z Jessiką Pegulą i Jackiem Draperem.

Włoska para broni tytułu i honoru deblistów. Padły mocne słowa

Drugą parę półfinałową tworzą Danielle Collins i Christian Harrison oraz Sara Errani wspólnie z Andreą Vavassorim. Włoski duet po ćwierćfinałowym meczu z Taylorem Fritzem i Jeleną Rybakiną postanowił wbić szpilkę organizatorom.

Gramy za wszystkich deblistów, którzy nie mogli tu rywalizować. Staramy się dać z siebie wszystko

Errani i Vavassori to zawodnicy, którzy specjalizują się w grze deblowej i mieszanej. Przed rokiem wygrali oni miksta w Nowym Jorku i teraz także mają na to szanse, ale w zmienionej formule.

Rozwiń

Errani już przed rozpoczęciem turnieju mocno krytykowała organizatorów w tej sprawie. - To tak, jakby na igrzyskach olimpijskich nie dopuszczono do udziału skoczków wzwyż, a zamiast tego koszykarze rywalizowali w skoku wzwyż, bo to ciekawsze. Jeśli chcesz to zrobić, to chyba możesz, ale nie możesz im przyznać medali. Nie możesz mieć wielkoszlemowego trofeum deblowego i nie pozwolić deblistom w nim uczestniczyć. Wykluczasz ich z ich sportu. To nieuczciwe - grzmiała.

Półfinały i finał odbędą się w nocy ze środy na czwartek. Relacje tekstowe z meczów pary Świątek - Ruud będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Sara Errani i Andrea Vavassori bronią tytułu w US Open Elsa AFP

Polsat Sport Polsat Sport