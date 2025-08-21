Takie słowa tuż po finale US Open. Świątek stała, słuchała i biła brawo

Noc ze środy na czwartek obfitowała w decydujące starcia w turnieju miksta na US Open. Do wielkiego finału dotarła Iga Świątek wspólnie z Casperem Ruudem, a ich rywalami byli Sara Errani i Andrea Vavassori, czyli obrońcy tytułu sprzed roku. Ostatecznie górą byli Włosi, którzy wygrali 6:3, 5:7, 10-6. - Przede wszystkim gratuluję rywalom. W pełni na to zasłużyli. Udowodnili, że gracze deblowi są mądrzejsi taktycznie niż ci, grający pojedynczo - powiedziała Świątek tuż po meczu.

Polka w swojej wypowiedzi lekko nawiązała do tego, że w turnieju miksta tym razem obowiązywały nieco inne zasady. W zmaganiach wzięło udział 16 par, z czego osiem zostało wyłonionych na podstawie połączonych rankingów singlowych, a pozostałe otrzymały dzikie karty. To nie spodobało się wielu deblistom, którzy stracili szansę na grę, pieniądze i tytuł. Mocno sprawę komentował m.in. Jan Zieliński, który z pewnością miałby szansę w takim turnieju powalczyć o laury, a został tego pozbawiony.

Zresztą Sara Errani i Andrea Vavassori byli takiego samego zdania i podkreślali, że w Nowym Jorku grają za wszystkich deblistów, którzy nie mogli tu rywalizować. Po wielkim finale padło także wiele słów dotyczących tej formuły oraz przyszłości miksta.

Pokazaliśmy, że gra podwójna to świetny produkt. Myślę, że w przyszłości potrzebujemy więcej marketingu i widoczności. Ten produkt ma szansę sprawdzić się także w przyszłości

Z kolei Errani zadedykowała ten tytuł deblistom, których zabrakło w turnieju - Myślę, że ten turniej jest dla wszystkich deblistów, którzy nie mogli zagrać w tym turnieju. Myślę, że ten tytuł jest dla was - podkreśliła.

Teraz zawodniczki i zawodnicy mają kilka dni przerwy. Turniej główny US Open 2025 rozpoczyna się w niedzielę (24 sierpnia).

Sara Errani i Andrea Vavassori wygrali US Open. W finale pokonali Igę Świątek i Caspera Ruuda Matthew Stockman AFP

