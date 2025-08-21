Partner merytoryczny: Eleven Sports

Takie słowa tuż po finale US Open. Świątek stała, słuchała i biła brawo

Maciej Brzeziński

Iga Świątek i Casper Ruud przegrali w finale gry mieszanej US Open. Lepsza okazała się para Sara Errani - Andrea Vavassori. Włoski duet podkreślał, że gra dla wszystkich deblistów, którzy nie mogli wziąć udziału w zawodach ze względu na nowy format imprezy. Po finałowym spotkaniu ponownie podgrzali atmosferę.

Sara Errani i Andrea Vavassori wygrali US Open
Sara Errani i Andrea Vavassori wygrali US OpenMatthew StockmanAFP

Noc ze środy na czwartek obfitowała w decydujące starcia w turnieju miksta na US Open. Do wielkiego finału dotarła Iga Świątek wspólnie z Casperem Ruudem, a ich rywalami byli Sara Errani i Andrea Vavassori, czyli obrońcy tytułu sprzed roku. Ostatecznie górą byli Włosi, którzy wygrali 6:3, 5:7, 10-6. - Przede wszystkim gratuluję rywalom. W pełni na to zasłużyli. Udowodnili, że gracze deblowi są mądrzejsi taktycznie niż ci, grający pojedynczo - powiedziała Świątek tuż po meczu.

Polka w swojej wypowiedzi lekko nawiązała do tego, że w turnieju miksta tym razem obowiązywały nieco inne zasady. W zmaganiach wzięło udział 16 par, z czego osiem zostało wyłonionych na podstawie połączonych rankingów singlowych, a pozostałe otrzymały dzikie karty. To nie spodobało się wielu deblistom, którzy stracili szansę na grę, pieniądze i tytuł. Mocno sprawę komentował m.in. Jan Zieliński, który z pewnością miałby szansę w takim turnieju powalczyć o laury, a został tego pozbawiony.

Pokazaliśmy, że gra podwójna to świetny produkt. Myślę, że w przyszłości potrzebujemy więcej marketingu i widoczności. Ten produkt ma szansę sprawdzić się także w przyszłości 
przyznał Vavassori.

Z kolei Errani zadedykowała ten tytuł deblistom, których zabrakło w turnieju - Myślę, że ten turniej jest dla wszystkich deblistów, którzy nie mogli zagrać w tym turnieju. Myślę, że ten tytuł jest dla was - podkreśliła.

Teraz zawodniczki i zawodnicy mają kilka dni przerwy. Turniej główny US Open 2025 rozpoczyna się w niedzielę (24 sierpnia).

Dwójka tenisistów świętuje wspólnie udany punkt na korcie, tłum kibiców w tle, sportowa atmosfera i emocje widoczne na twarzach zawodników.
Sara Errani i Andrea Vavassori wygrali US OpenMatthew StockmanAFP
Czwórka sportowców ubrana w stroje sportowe, stojących razem i prezentujących trofea, dwie osoby trzymają szklane talerze, dwie kolejne trzymają srebrny puchar, całość w hali sportowej na tle rozmytej widowni.
Sara Errani i Andrea Vavassori wygrali US Open. W finale pokonali Igę Świątek i Caspera Ruuda
