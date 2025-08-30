Tak Tomasz Wiktorowski zmienił Naomi Osakę. Od razu zauważono

Ze względu na dawne triumfy i wielokrotne wzloty i upadki Naomi Osaki, każdy jej mecz jest śledzony z ogromnym zainteresowaniem zarówno publiczności jak i ekspertów. Wszyscy są ciekawi, czy jej współpraca z byłym trenerem Igi Świątek zaprowadzi ją na szczyt. Póki co wydaje się, że zawodniczka zmierza w dobrym kierunku.

Tomasz Wiktorowski z Naomi Osaką na US Open

Naomi Osaka na US Open jak na razie spisuje się znakomicie. W pierwszej rundzie pokonała Belgijkę Greet Minnen 6:3, 6:4, a w drugiej Amerykankę Hailey Baptiste (6:3, 6:1). Jej następną rywalką będzie Daria Kasatkina, która może w starciu z Japonką pokazać pazur.

Osaka w finale turnieju WTA 1000. Czekała na to trzy lata.

Tymczasem wydaje się, że w ostatnim czasie w grze Osaki sporo się zmieniło, co zauważyli również doświadczeni zagraniczni eksperci. Zdaje się, że Wiktorowski pokazał swojej nowej podopiecznej klucz do rozgrywania spotkań na najwyższym poziomie.

Andy Roddick znalazł zmianę u Osaki

Były lider światowego rankingu, Andy Roddick, uważnie obserwował starcie Osaki z Baptiste. Od razu zauważył, że Japonka ani na chwilę nie traciła skupienia, nawet gdy wydawało się, że jest już po meczu.

"Nigdy nie widziałem takiego skupienia u Naomi Osaki. Każdy punkt. Prowadziła 6:3, 5:1 i wciąż była niesamowicie zacięta. Miała nieomal mentalność Rafaela Nadala od punktu do punktu. Naomi rzadko zdradza zbyt wiele w wywiadach, ale właśnie mówiła, że jedyną rzeczą, która ją teraz naprawdę interesuje, jest intensywność i to było widać. Gra świetnie" - podkreślił. Pozostaje czekać na kolejne starcia Osaki w turnieju, który dwukrotnie w swojej karierze wygrała. Kto wie, gdzie zaprowadzi ją jej zapał, forma i nowy trener.

Naomi Osaka wygrała pierwszy mecz pod okiem Tomasza Wiktorowskiego. I to w jakim stylu!

Tomasz Wiktorowski notuje udany początek współpracy z Naomi Osaką