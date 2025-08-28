Tak Ostapenko potraktowała rywalkę. Awantura na korcie. Łotyszka wyeliminowana z turnieju

Jelena Ostapenko i Taylor Townsend doskonale znają się z rywalizacji na korcie. Panie stoczyły ze sobą sporo batalii, głównie w deblu. Łotyszka zajmuje trzecie miejsce w rankingu w tej kategorii, a z kolei Amerykanka jest liderką. W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego przyszło im rywalizować o awans do trzeciej rundy gry pojedynczej na US Open.

Mecz rozpoczął się znakomicie z perspektywy mistrzyni Roland Garros 2017 w singlu. 28-latka szybko wyszła na prowadzenie 3:0 z podwójnym przełamaniem. Po zmianie stron reprezentantka USA odrobiła jednego breaka i złapała kontakt z przeciwniczką. W następnych minutach Ostapenko pilnowała pozostałej przewagi, w pewnym momencie prowadziła 5:3. Od tego momentu zaczęły się dziać złe rzeczy z jej perspektywy. Townsend nie tylko wróciła do gry, ale seryjnie gromadziła gemy na swoje konto. Ostatecznie to Taylor triumfowała w premierowej odsłonie 7:5.

W drugiej części pojedynku Amerykanka bardzo pewnie wygrywała rozdania przy swoim podaniu - do zera lub do 15. Z kolei Jelena posiadała ogromne problemy, nie domykała swoich gemów. W jednym Łotyszka prowadziła 40-30, a w drugim - nawet 40-15. Mimo to za każdym razem traciła serwis. W pewnym momencie zaczęło pachnieć wynikiem 6:0 w tej partii. W szóstym gemie, gdy Ostapenko podawała po przedłużenie rywalizacji, Townsend miała już 30-0, była dwie piłki od wygranej. Wtedy tenisistka z Rygi zgarnęła cztery punkty z rzędu i zdobyła honorowe "oczko". Na tym skończyły się dobre wiadomości z perspektywy 28-latki. Później Taylor pewnie wyserwowała sobie zwycięstwo 7:5, 6:1 i awans do trzeciej rundy US Open, gdzie zmierzy się z Mirrą Andriejewą.

US Open: Starcie Ostapenko z Townsend pod siatką. Później słowna dogrywka

Po ostatniej piłce panie udały się do siatki, by tak jak to niemal zawsze bywa - podziękować sobie za grę. Obie podały sobie ręce i wtedy rozpoczęła się ostra wymiana zdań, zainaugurowana przez Ostapenko. Całe zdarzenie trwało kilkadziesiąt sekund, nie brakowało gestykulacji. Publiczność, która stała po stronie swojej zawodniczki, zaczęła buczeć na Jelenę. Gdy panie już odeszły od siebie, Townsend próbowała jeszcze wzbudzić aplauz i wskazywała palcem na rywalkę.

W pomeczowej rozmowie dla stacji ESPN głos w sprawie całego zdarzenia zabrała reprezentantka Stanów Zjednoczonych. "Ona (Jelena) powiedziała mi, że nie mam żadnej klasy, że jestem niewyedukowana i że zobaczę, co się stanie, jak wyjadę poza USA" - doniosła Taylor na temat tego, co miała jej przekazać Łotyszka przy siatce.

Na reakcję ze strony tenisistki z Rygi nie trzeba było długo czekać. Ostapenko wydała oświadczenie, w którym przekonaliśmy się również, o co tak naprawdę poszło w całym zajściu. "Dzisiaj po meczu powiedziałam mojej przeciwniczce, że jej zachowanie było pozbawione szacunku, ponieważ w istotnym momencie miała piłkę po siatce i nie przeprosiła za to. Ona zaś odpowiedziała, że w ogóle nie musi za to przepraszać" - napisała Jelena. A później dodała: "W tenisie obowiązują pewne zasady, które przestrzega większość zawodników. I to był pierwszy raz, kiedy przydarzyło mi się takie coś na tourze. To, że gra w swojej ojczyźnie, nie oznacza, że może się zachowywać i robić, co chce".

Sytuacja na linii Ostapenko - Townsend mocno zgęstniała po tym spotkaniu. A biorąc pod uwagę, że obie panie rywalizują ze sobą o fotel liderki rankingu WTA w deblu, najbliższe miesiące w tej kategorii zmagań zapowiadają się jeszcze bardziej interesująco. Zobaczymy czy obie tenisistki jeszcze raz trafią na siebie podczas tegorocznego US Open. Może to nastąpić najwcześniej w finale gry podwójnej. Jelena występuje w duecie z Barborą Krejcikovą, a Taylor - z Kateriną Siniakovą. Warto dodać, że Łotyszka broni deblowego tytułu w Nowym Jorku.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

