Aryna Sabalenka, Jessica Pegula i Jasmine Paolini już zdążyły wygrać swoje spotkania w Nowym Jorku, jako czwarta z najlepszej dziesiątki rankingu do boju ruszyła Madison Keys, Tegoroczna mistrzyni Australian Open, jedna z faworytek do triumfu w tym turnieju. Może nie na miarę Sabalenki, Igi Świątek czy Coco Gauff, ale jej szybkie korty powinny przecież sprzyjać.

Może i Madison nie prezentowała się rewelacyjnie w Montrealu czy Cincinnati, ale jednak z zawodniczkami klasy Renaty Zarazuy zwykle sobie radziła. O ile trafiała, nie popełniała ogromnej ilości błędów. Bo Meksykanka nie miała prawa niczym jej zaskoczyć, może poza heroiczną obroną.

US Open. Madison Keys kontra Renata Zarazua na największym tenisowym korcie w Nowym Jorku. Nic nie zapowiadało trzęsienia ziemi

Kibice na Arthur Ashe Stadium spodziewali się więc, że Keys dość łatwo upora się z tenisistką numer 82 w światowej hierarchii. Dotąd grały tylko raz, Zarazua wygrała zaledwie pięć gemów, a przecież ostatnie wyniki też miała bardzo słabe. To zawodniczka, która praktycznie nie przechodzi do ofensywy. Stoi na końcowej linii, przebija piłki na drugą stronę, testuje cierpliwość rywalek.

Na Keys to dzisiaj wystarczało do tego stopnia, że Amerykanka ani przez chwilę nie mogła być pewna triumfu. Zarazua w pierwszej partii prowadziła 4:2 z przełamaniem, Keys zdołała jednak te straty odrobić. Meksykanka zmarnowała w dwunastym gemie dwie piłki setowe, a kolejne trzy - już w tie-breaku. Prowadziła bowiem w nim 6-4, później jeszcze 9-8.

A jednak to mistrzyni Australian Open wygrała tę partię - 12-10 w tie-breaku. Grając słabo, popełniając masę prostych błędów, często odgrywając potężne forhendy w siatkę. Ale skoro wygrała, to kibice mogli nawet przeboleć jej 37 niewymuszonych błędów w tej partii.

W drugim secie wszystko szło już zgodnie z pierwotnym planem. Amerykanka odskoczyła na 3:0, miała wydarzenia pod kontrolą. Tak się wydawało, ale dzisiaj w przypadku Madison nie było żadnych oczywistych rzeczy. Także i tego, że w prostej sytuacji trafi w kort. Albo nie popełni dwóch podwójnych błędów serwisowych z rzędu.

Zarazua wygrała pięć (sic!) kolejnych gemów z rzędu, odskoczyła na 5:3. I choć raz jeszcze została przełamana, to jednak w tie-breaku tym razem to ona pokazała swoją wyższość (7-3).

Keys była już kłębkiem nerwów, udała się do szatni. Nie było luzu w jej grze, wciąż pojawiały się błędy na poziomie zawodniczek z drugiej setki rankingu. Została przełamana w ósmym gemie, Zarazua serwowała po awans przy stanie 5:3. Ona wciąż nie atakowała, nie miała aż takiej siły i precyzji. Dobrze jednak przebijała piłkę, mkorzystając z siły Amerykanki.

W dwóch kolejnych gemach było po 30-30, brakowało jej dwóch punktów do sprawienia sensacji. I wtedy Keys zdołała wybrnąć z opresji, wyrównała na 5:5.

Gdy jednak po raz trzeci zrobiło się 30-30, w dwunastym gemie, poległa. Zarazua sprawiła największą sensację w tegorocznym turnieju, wygrała spotkanie 6:7 (10), 7:6 (3), 7:5. Po 190 minutach ciężkiej walki, w której Keys popełniła 14 podwójnych błędów serwisowych i aż 89 pomyłek bez presji rywalki. Meksykance zaś wystarczyło... osiem wygrywających akcji, do których Madison nie była w stanie dobiec.

W drugiej rundzie Meksykanka zmierzy się z Diane Parry.

