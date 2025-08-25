Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szok w US Open, 7:6 i 3:0 dla mistrzyni z Melbourne. Koniec po 190 minutach

Andrzej Grupa

Pierwsze mecze US Open dostarczyły już kilku niespodzianek, taką była choćby przegrana Clary Tauson, ale zawodniczki z TOP 10 rankingu WTA dość pewnie wygrywały swoje spotkania. I takie pewne zwycięstwo miała odnieść też Madison Keys - na swoim terenie, wspierana przez kibiców. Prowadziła z Renatą Zarazuą już 7:6 i 3:0, drugą rundę miała na wyciągnięcie ręki. A tymczasem na Arthur Ashe Stadium doszło do thrillera, Meksykanka wyrównała straty, w trzeciej partii prowadziła już 5:3. Ostatecznie wszystko wyjaśniło się jeszcze przed super tie-breakiem.

Renata Zarauza, US Open 2025
Renata Zarauza, US Open 2025Angela WeissAFP

Aryna Sabalenka, Jessica Pegula i Jasmine Paolini już zdążyły wygrać swoje spotkania w Nowym Jorku, jako czwarta z najlepszej dziesiątki rankingu do boju ruszyła Madison Keys, Tegoroczna mistrzyni Australian Open, jedna z faworytek do triumfu w tym turnieju. Może nie na miarę Sabalenki, Igi Świątek czy Coco Gauff, ale jej szybkie korty powinny przecież sprzyjać.

Może i Madison nie prezentowała się rewelacyjnie w Montrealu czy Cincinnati, ale jednak z zawodniczkami klasy Renaty Zarazuy zwykle sobie radziła. O ile trafiała, nie popełniała ogromnej ilości błędów. Bo Meksykanka nie miała prawa niczym jej zaskoczyć, może poza heroiczną obroną.

US Open. Madison Keys kontra Renata Zarazua na największym tenisowym korcie w Nowym Jorku. Nic nie zapowiadało trzęsienia ziemi

Kibice na Arthur Ashe Stadium spodziewali się więc, że Keys dość łatwo upora się z tenisistką numer 82 w światowej hierarchii. Dotąd grały tylko raz, Zarazua wygrała zaledwie pięć gemów, a przecież ostatnie wyniki też miała bardzo słabe. To zawodniczka, która praktycznie nie przechodzi do ofensywy. Stoi na końcowej linii, przebija piłki na drugą stronę, testuje cierpliwość rywalek.

Madison Keys rywalizowała z Donną Vekić o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Indian Wells
Madison KeysDAVID GRAY / AFPAFP

Na Keys to dzisiaj wystarczało do tego stopnia, że Amerykanka ani przez chwilę nie mogła być pewna triumfu. Zarazua w pierwszej partii prowadziła 4:2 z przełamaniem, Keys zdołała jednak te straty odrobić. Meksykanka zmarnowała w dwunastym gemie dwie piłki setowe, a kolejne trzy - już w tie-breaku. Prowadziła bowiem w nim 6-4, później jeszcze 9-8.

A jednak to mistrzyni Australian Open wygrała tę partię - 12-10 w tie-breaku. Grając słabo, popełniając masę prostych błędów, często odgrywając potężne forhendy w siatkę. Ale skoro wygrała, to kibice mogli nawet przeboleć jej 37 niewymuszonych błędów w tej partii.

    W drugim secie wszystko szło już zgodnie z pierwotnym planem. Amerykanka odskoczyła na 3:0, miała wydarzenia pod kontrolą. Tak się wydawało, ale dzisiaj w przypadku Madison nie było żadnych oczywistych rzeczy. Także i tego, że w prostej sytuacji trafi w kort. Albo nie popełni dwóch podwójnych błędów serwisowych z rzędu.

    Zarazua wygrała pięć (sic!) kolejnych gemów z rzędu, odskoczyła na 5:3. I choć raz jeszcze została przełamana, to jednak w tie-breaku tym razem to ona pokazała swoją wyższość (7-3).

    Zawodniczka tenisowa w czapce i sportowym stroju uderza piłkę tenisową rakietą, dynamiczne rozmycie podkreśla ruch podczas intensywnego meczu na korcie
    Madison KeysAngela WeissAFP

    Keys była już kłębkiem nerwów, udała się do szatni. Nie było luzu w jej grze, wciąż pojawiały się błędy na poziomie zawodniczek z drugiej setki rankingu. Została przełamana w ósmym gemie, Zarazua serwowała po awans przy stanie 5:3. Ona wciąż nie atakowała, nie miała aż takiej siły i precyzji. Dobrze jednak przebijała piłkę, mkorzystając z siły Amerykanki.

    W dwóch kolejnych gemach było po 30-30, brakowało jej dwóch punktów do sprawienia sensacji. I wtedy Keys zdołała wybrnąć z opresji, wyrównała na 5:5.

    Gdy jednak po raz trzeci zrobiło się 30-30, w dwunastym gemie, poległa. Zarazua sprawiła największą sensację w tegorocznym turnieju, wygrała spotkanie 6:7 (10), 7:6 (3), 7:5. Po 190 minutach ciężkiej walki, w której Keys popełniła 14 podwójnych błędów serwisowych i aż 89 pomyłek bez presji rywalki. Meksykance zaś wystarczyło... osiem wygrywających akcji, do których Madison nie była w stanie dobiec.

    W drugiej rundzie Meksykanka zmierzy się z Diane Parry.

    US Open (K)
    1/64 finału
    25.08.2025
    17:35
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Madison Keys rywalizowała z Donną Vekić o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Indian Wells
    Madison KeysMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
