Switolina wyprowadziła cios przed US Open. O tym mówi cały świat. "Nie chodzi o pieniądze"

US Open to ostatni turniej wielkoszlemowy w roku. Wśród faworytek do zwycięstwa w turnieju singlowym jest oczywiście Iga Świątek, która w Nowym Jorku rozstawiona jest z numerem "2", a w pierwszej rundzie zmierzy się z Emilianą Arango (81 WTA). Do tego meczu dojdzie najprawdopodobniej we wtorek (26 sierpnia). W potencjalnym ćwierćfinale na Polkę czekać mogą Amanda Anisimova lub Elina Switolina.

Właśnie Ukrainka zabrała głos na temat tego, co wydarzyło się kilka dni przed startem turnieju singlowego. Otóż we wtorek i środę rozegrany został turniej miksta na nowych zasadach. Udział w nim wzięło 16 par, a organizatorom zależało, aby były stworzone z gwiazd. Jedną z par stworzyła Świątek z Casperem Ruudem. Polsko - norweski duet dotarł do finału, ale tam musiał uznać wyższość włoskiej pary Sara Errani - Andrea Vavassori.

Switolina nie wzięła jednak udziału w tym turnieju, choć pewnie zależało na tym organizatorom. Ukrainka na łamach portalu sport24.ua uchyliła rąbka tajemnicy.

Nie chciałam grać w tym turnieju z powodów osobistych. Jednym z nich jest duża liczba zgłoszeń graczy z kraju agresora. Dlatego nie chciałam narażać się na taką możliwość gry z nimi w tym turnieju

W rozmowie z dziennikarzami przyznała, że "pieniądze to nie wszystko". Dodała, że gra z Rosjankami i Białorusinkami jest dla niej mało komfortowa. - Czuję się źle, wiedząc, że są w tourze. Chodzę na terapię w obliczu wszystkiego, co dzieje się na Ukrainie. To dla mnie bardzo niekomfortowe - powiedziała.

Switolina od początku wojny w Ukrainie jest konsekwentna w swoim działaniu. Reprezentantkom Rosji i Białorusi nie podaje ręki po meczach. - To oczywiste, że nie podaje ręki, kiedy mam wielu przyjaciół, którzy są teraz na pierwszej linii frontu, walcząc za Ukrainę. Ludzie muszą zrozumieć, że czasami nie można oddzielić polityki od sportu. Oni reprezentują swoje kraje, a ja reprezentuję swój przed światem. Moje stanowisko musi być jasne - tłumaczyła dawno temu.

W turnieju miksta US Open zagrali Mirra Andriejewa, Daniił Miedwiediew i Andriej Rublow. Tak więc była duża szansa, że zagrałaby przeciwko nim.

Turniej singlowy US Open startuje w niedzielę (24 sierpnia). Switolina w pierwszej rundzie zmierzy się z Węgierką Anną Bondar.

Elina Switolina Dennis Agyeman/DPPI via AFP AFP

Elina Switolina ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Elina Switolina JUAN CARLOS LUCAS/NurPhoto/Twitter: @RDistopica AFP

Paulina Damaske: Czuję ekscytację przed tym turniejem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport