Wielkimi krokami zbliża się ostatnia impreza wielkoszlemowa tego sezonu - US Open. Podczas tegorocznej edycji nowojorskiego turnieju kibice na brak emocji nie będą mogli narzekać. Rywalizacja par mieszanych zyska bowiem zupełnie nowy format, a o prestiżowe trofea walczyć będą największe gwiazdy gry pojedynczej.

W tegorocznej rywalizacji mikstów na US Open, która odbywać się będzie w dniach 19-20 sierpnia, udział wezmą m.in. Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Jessica Pegula, Mirra Andriejewa i Madison Keys. Tę wyjątkową ofertę postanowiła odrzucić jednak obecna wiceliderka światowego rankingu kobiecego tenisa, Coco Gauff.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Coco Gauff zapytana o rywalizację mikstów na US Open. Postawiła sprawę jasno, to dlatego odrzuciła ofertę

Amerykanka podczas turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati zapytana została o to, dlaczego nie poszła w ślady swoich rywalek i nie zdecydowała się na udział w turnieju mikstów na US Open. Nad odpowiedzią dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa nie zastanawiała się długo.

"Dla mnie to (odmówienie gry w mikście - przyp. red.) było spowodowane tym, że wiedziałam, że wolny tydzień poprzedzający US Open jest już dla mnie wypełniony po brzegi, ze względu na sponsorów. To byłoby zupełnie inne wydarzenie. (...) Jestem bardzo ambitna - gdybym przegrała, nie byłabym zadowolona. Więc nie chciałam marnować na to energii psychicznej" - stwierdziła Gauff.

Coco Gauff, podobnie jak Iga Świątek czy Aryna Sabalenka, doskonale wie, jak smakuje triumf na US Open. Po mistrzostwo w grze pojedynczej pań na nowojorskich kortach Amerykanka sięgnęła w 2023 roku, kiedy to w finale pokonała Sabalenkę 2:6, 6:3, 6:2. W tym roku to właśnie Białorusinka bronić będzie tytułu - w ubiegłym sezonie w finale odprawiła ona z kwitkiem Jessikę Pegulę, wygrywając z Amerykanką 7:5, 7:5.

Coco Gauff MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Coco Gauff Minas Panagiotakis AFP

Coco Gauff DIMITAR DILKOFF AFP