Po wygranej na WTA 1000 Cincinnati i rywalizacji w mikście US Open Iga Świątek rozpoczęła zmagania w grze pojedynczej w ostatnim turnieju wielkoszlemowym w tym sezonie. Na start Polka zmierzyła się z Emilianą Arango, 84. zawodniczką światowego rankingu.

Mało kto spodziewał się, że Kolumbijka może być jakimkolwiek zagrożeniem dla rozpędzonej Świątek. Spekulacje te potwierdziły się na korcie. Nasza rodaczka kompletnie zdominowała rywalkę. W równą godzinę wygrała 6:1, 6:2 i pewnie zameldowała się na drugim etapie zawodów, gdzie zagra z Holenderką Suzan Lamens. Co na to tenisowi fachowcy?

Eksperci wydali wyrok po triumfie Świątek. Jaśniej się nie dało

"Fajerwerków dziś nie było, bo też druga strona nie miała za wiele do zaoferowania. Iga Świątek solidna i za mocna dla Arango. Bardzo pewne zwycięstwo i awans do 2. rundy" - pisze Dawid Żbik z redakcji "Eurosportu".

"Zajmująca drugie miejsce w światowym rankingu i mistrzyni z 2022 roku Iga Świątek pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2, rozpoczynając swoją kampanię w US Open. To jej 50. (!) zwycięstwo w tym roku. Następnie zmierzy się z Lamens" - odnotował Jose Morgado.

"Godzina z Emilianą Arango i można rozdawać autografy. Brawo Iga Świątek! Przebieg meczu tego nie zaskoczył" - dodaje Rafał Smoliński

"Przed meczem obstawiałem wynik w stylu 6:2 6:1, skończyło się 6:1 6:2. Styl gry Kolumbijki zwyczajnie nie ma szans zagrozić Idze Świątek. Polka musiałaby wpaść w spiralę błędów, by mieć jakiekolwiek kłopoty w tym spotkaniu. Kilka pomyłek się zdarzyło, ale mecz i tak pod kontrolą" - ocenia Daniel Topczewski.

"26 winnerów i 14 niewymuszonych błędów

przy siatce 11 akcji wygranych na 13

88% punktów wygranych po pierwszym serwisie i 56% po drugim

godzina dobrego grania z posłuchaniem rady Wima Fissette'a (żeby się nie spieszyła z winnerami)

Fajnie Iga Świątek zaczyna #USOpen" - wyliczył Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Był kiedyś taki film Gone in 60 seconds. Dziś Iga Świątek wyświetliła rywalce seans Gone in 60 minutes. W boksie nie było przybijania piątek. Kolejny dzień w pracy" - podsumował Tomasz Moczerniuk z "Przeglądu Sportowego".

