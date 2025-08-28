Świątek nie dała jej szans i posłała za wielkoszlemową burtę. Teraz powtórka, dwa sety i koniec

Belinda Bencic podczas poprzedniej odsłony Wielkiego Szlema - czyli Wimbledonu - popisała się naprawdę dobrą formą i zawędrowała aż do półfinału. Dopiero tam musiała uznać wyższość rywalki, którą była... Iga Świątek (ta zatriumfowała 6:2, 6:0).

Od tego czasu Szwajcarka o słowackich korzeniach jednak nie zachwycała swoją grą i z turniejami w Montrealu oraz Cincinnati pożegnała się bardzo prędko. Liczyła jednak mimo wszystko na przełamanie podczas następnych zawodów spod szyldu WS.

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Ann Li była nie do przejścia. Belinda Bencic żegna się z US Open

Pierwsze spotkanie na nowojorskich kortach poszło jak najbardziej po jej myśli - pokonała bowiem przedstawicielkę Chin Shuai Zhang 6:3, 6:3 i w drugiej rundzie miała skrzyżować rakietę z Amerykanką Ann Li.

Do rywalizacji doszło w nocy ze środy na czwartek według czasu polskiego i spotkanie to od początku nie układało się po myśli Bencic, która niemal nieustannie była tą zawodniczką, która musiała gonić wynik. Rezultat z meczu z Zhang się powtórzył - skończyło się 6:3, 6:3, ale... na korzyść oponentki. Tym samym sportsmenka ze Szwajcarii pożegnała na dobre US Open.

US Open w pełni. Iga Świątek szykuje się do następnego starcia

Ann Li tymczasem może już się szykować do trzeciej rundy singla, w której zmierzy się z Australijką Priscillą Hon. Jeszcze wcześniej jednak podejdzie do meczu deblowego, w którym wespół z Viktoriją Golubic zagra przeciwko... Lucii Bronzetti oraz Katarzynie Piter. Starcie zaplanowano na środowy wieczór według czasu środkowoeuropejskiego.

US Open potrwa do 7 września, tytułów z gry pojedynczej z ubiegłego roku bronią Jannik Sinner oraz Aryna Sabalenka. Wielką nadzieją Polski podczas tego turnieju jest naturalnie Iga Świątek, która raz już triumfowała w Nowym Jorku, w roku 2022. W czwartek raszynianka zagra z Suzan Lamens - zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tych zmagań wraz z Interią Sport:

Belinda Bencic Martin Keep AFP

Belinda Bencic MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP