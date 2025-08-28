Świątek całkowicie straciła kontrolę. Nagle Abramowicz wkroczyła do akcji. Wszystko się nagrało

Miało być szybko, łatwo i przyjemnie. I po pierwszym secie wydawało się, że tak właśnie będzie. W czwartkowe popołudnie Iga Świątek zagrała z Suzan Lamens o trzecią rundę US Open. W premierowej partii Holenderkę było stać na zaledwie jednego gema. To druga rakieta świata przeważała na nowojorskim hardzie.

Po przerwie Świątek nie przypominała już samej siebie - szczególnie w końcówce drugiej odsłony. Od stanu 3:4 Lamens wygrała trzy gemy z rzędu, przez co nagle na tablicy wyników widniał remis. O zwyciężczyni 1/32 finału zadecydował set numer trzy.

Świątek zwróciła się do Abramowicz. Odpowiedź była natychmiastowa

Na początku tej partii, a konkretnie w pierwszej akcji drugiego gema, rywalka nie odebrała solidnego serwisu autorstwa Polki. Mimo to 24-latka była na tyle niezadowolona ze swojej gry, że z grymasem na twarzy zaczęła mówić coś w kierunku swojego boksu. - Mam problemy z wejściem na piłkę - miała stwierdzić, co wyłapał komentujący ten pojedynek Lech Sidor. Na reakcję nie trzeba było czekać zbyt długo.

Od razu do akcji wkroczyła Daria Abramowicz. Psycholożka sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej krzyknęła w jej kierunku następujące słowa: - Weź oddech i nie skupiaj się na błędach. Masz narzędzia, dawaj - rzuciła w stronę Igi Świątek. Podobnie zrobili Wim Fissette i Maciej Ryszczuk, którzy próbowali przekazać tenisistce, aby "otworzyła kort" swoimi zagraniami.

Czasami proste wskazówki są najskuteczniejsze. I w tym przypadku tak właśnie było. Od stanu 0:1 nasza tenisistka wygrała cztery pod rząd. Ostatecznie cały mecz Iga Świątek zwyciężyła 6:1, 4:6, 6:4.

Trzeba przyznać, że nie obyło się bez strachu, jednak najważniejsze jest to, że Polka zagra w trzeciej rundzie US Open. Tam jej przeciwniczką będzie Anna Kalinska. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczów 24-latki w Interii Sport.

