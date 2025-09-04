Smutek Świątek, radość Wiktorowskiego. Będzie polski akcent w półfinale US Open

Czechy były jedynym krajem, który w kobiecej rywalizacji singlowej miał aż trzy swoje przedstawicielki na poziomie ćwierćfinałów US Open. A jednocześnie żadna z nich nie była w swoim starciu faworytką, mało tego: każda z nich miała już w tym roku ogromne problemy zdrowotne. Barbora Krejcikova nie wytrzymała trudów tego turnieju, w starciu z Jessicą Pegulą była cieniem samej siebie z poprzednich meczów. Marketa Vondrousova nawet nie wyszła na kort do starcia z Aryną Sabalenką - wykluczył ją uraz kolana, którego doznała podczas rozruchu.

Została więc Karolina Muchova, która co roku walczy ze swoim zdrowiem, głównie z kontuzjowanymi nadgarstkami. Jak jest z nimi lepiej, od razu znajduje się wśród najlepszych na świecie. A US Open upodobała sobie szczególnie - dwa lata temu i rok temu grała tu w półfinale. Teraz mogła ustrzelić hat-tricka, wystarczyło "tylko" pokonać znakomitą w ostatnich tygodniach Naomi Osakę. Wątpliwości? Dyspozycja zdrowotna i kondycja po... czterech trzysetowych starciach.

Japonka spędziła dużo mniej czasu na kortach Flushing Meadows, chciała się zrewanżować Czeszce za zeszłoroczną porażkę na tych obiektach. Dokonała już tego co prawda w Australii, ale tu, w jej Nowym Jorku, smakowałoby to dużo lepiej. I chyba ostatecznie potwierdziło powrót do czołówki, półfinał gwarantował Japonce awans na co najmniej 14. miejsce na świecie. O jeden punkt przed Muchovą.

US Open. Naomi Osaka kontra Karolina Muchova. Piękny spektakl na Arthur Ashe Stadium

Ostatni półfinał rozpoczął się z niewielkim opóźnieniem - organizatorzy musieli przygotować Arthur Ashe Stadium na sesję wieczorną, a starcie Amandy Anisimovej z Igą Świątek skończyło się tuż przed godz. 18 lokalnego czasu.

Kamery dość długo nie pokazywały Tomasza Wiktorowskiego, trenera, z którym Japonka zaczęła osiągać znakomite wyniki. Rok temu też był tu w ćwierćfinale US Open - porażka z Jessicą Pegulą zakończyła jego pracę ze Świątek. A teraz wrócił znów z marzeniami, by wprowadzić swoją podopieczną na szczyt.

Karolina Muchova, US Open 2025 CHARLY TRIBALLEAU AFP

W całym spotkaniu czwartej rundy US Open z Coco Gauff Japonka nie musiała bronić ani jednego break pointa - tak bardzo zdominowała rywalkę na serwisie. Dziś Muchova już w gemie otwarcie miała szansę na przełamanie - Osaka wybroniła się jednak piękną akcją i winnerem.

A później obie korzystały z atutu serwisu, dłuższe wymiany następowały rzadko. Już serwis tworzył przewagę, gemy wygrywały na przemian. Gdy jednak Muchova wyrównała na 3:3, na jej twarzy pojawił się grymas. I zaczęła rozciągać pachwinę, jakby doznała mikrourazu.

Grała jednak dalej, to ona wygrywała swoje gemy łatwiej niż Japonka. Ale tylko do stanu 4:5, bo wtedy pojawiły się nerwy.

Muchova przegrała dwie piłki przy swoim podaniu, zrobiło się 0-30. A za moment 0-40. Pierwszą piłkę setową Czeszka obroniła asem, przy drugiej dostała już jednak zagranie prosto pod nogi. I nie dała rady.

Samo 4:6 nie było jeszcze aż takim problemem. Większym było zdrowie 29-latki z Ołomuńca. Poprosiła o przerwę medyczną, z szatni wróciła ze sporym opatrunkiem na lewej pachwinie. A to nie zapowiadało niczego dobrego.

Naomi Osaka Sarah Stier/Getty Images via AFP AFP

Japonka w tym czasie rozgrzewała się na korcie, ona zaczynała drugą partię serwisem. Gdy Muchova wróciła, doszło do sytuacji zaskakującej: Osaka dała się przełamać. Czeszka ryzykowała, nie chciała grać już dłuższych wymian. I trafiała, korzystając też z niemocy rywalki przy pierwszym podaniu. Wywalczyła break pointa, za moment prowadziła.

I tak szybko jak to prowadzenie wywalczyła, tak szybko je straciła.

Pytanie brzmiało, jak długo Czeszka będzie w stanie w miarę sprawnie przemieszczać się po korcie. Jej kombinacyjna gra nie robiła większego wrażenia na Osace, Japonka radziła sobie także ze slajsami Karoliny. Mecz był szybki, ładny, ze sporą ilością "telewizyjnych" akcji. Muchova starała się, walczyła, wierzyła w to, że będzie w stanie po raz piąty wygrać trzysetową batalię.

I zdołała, w najbardziej zaskakującym momencie, wywalczyć kolejnego breaka, na 5:4. Grała już bezkompromisowo, a u Osaki pojawiły się oznaki zdenerwowania. Na szczęście dla siebie, przed kolejnym gemem była przerwa. Uspokoiła się, dostała wskazówki od Wiktorowskiego. I "odłamała" Muchovą, na dodatek do zera.

Czeszka jeszcze raz miała break pointy, na 6:5, ale tym razem musiała zadowolić się tie-breakiem. Osaka wygrała go 7-3, po raz trzeci awansowała do półfinału US Open. A gdy już była w tej fazie turnieju, to później go wygrywała.

Naomi Osaka CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH PAP/EPA

Tomasz Wiktorowski Foto Olimpik AFP

