Smutek na Białorusi, dwukrotna mistrzyni Australian Open za burtą. Ogromna radość Peguli

Tegoroczny US Open jest dla Jessiki Peguli chwilą prawdy. W przypadku niepowodzenia, Amerykanka mogła zaliczyć solidny spadek w rankingu WTA, gdyż broni punktów za ubiegłoroczny finał z Aryną Sabalenką. Na razie wszystko układała się jednak po myśli reprezentantki USA. Turniejowa "4" pokonała na otwarcie Mayar Sherif, później Annę Blinkową. W obu tych spotkaniach miała trochę problemów, ale ostatecznie wychodziła z nich zwycięsko, bez straty partii.

Dzisiaj tenisistka z USA zmierzyła się z dwukrotną mistrzynią Australian Open - Wiktorią Azarenką. Białorusinka spadła ostatnio na 132. miejsce w kobiecym notowaniu, ale na US Open prezentowała się dotychczas nieźle. W premierowej fazie pokonała kwalifikantkę Hinę Inoue, a w następnej rundzie doświadczoną Anastazję Pawluczenkową. W drodze do 1/16 finału nie straciła ani jednego seta. Dzisiejsza batalia wiązała się jednak ze zdecydowanie wyżej postawioną poprzeczką dla 36-latki. W drugiej partii walczyła dzielnie, ale ostatecznie to czwarta rakieta świata podtrzymała swoją serię meczów bez przegranej choćby jednej odsłony.

US Open: Jessica Pegula kontra Wiktoria Azarenka w trzeciej rundzie

Pojedynek rozpoczął się doskonale z perspektywy Peguli. Finalistka sprzed roku wygrała aż 10 punktów z rzędu na starcie. Azarenka załapała się na grę dopiero w trzecim gemie, wracając ze stanu 0-30. Doczekała się wtedy pierwszego i jedynego "oczka" w premierowej odsłonie batalii. W następnych minutach rozdania wędrowały na konto Jessiki, chociaż szans dla Wiktorii nie brakowało. W piątym gemie prowadziła 30-15 przy swoim podaniu, w kolejnym miała dwa break pointy. W trakcie siódmego gema dzielnie broniła piłek setowych, ale za piątą okazją Amerykanka dopięła swego. Ostatecznie turniejowa "4" wygrała ten fragment spotkania 6:1.

Druga część meczu przebiegała już inaczej. Na początku obie panie pilnowały swoich podań, a Azarenka dotrzymywała kroku przeciwniczce. W piątym gemie nastąpił niespodziewany kryzys Peguli. Chociaż prowadziła 30-0, to dała się przełamać, przegrywając cztery kolejne akcje. Potem Wiktoria obroniła break pointa i wyszła na 4:2. Białorusinka nie nacieszyła się zbyt długo prowadzeniem. W ósmym gemie nie wykorzystała żadnej z dwóch szans na 5:3 i doszło do powrotnego breaka.

W następnych rozdaniach mieliśmy kontynuację festiwalu przełamań. Przerwała go dopiero Amerykanka, podczas jedenastego gema. 36-latka była na dobrej drodze do doprowadzenia do tie-breaka, ale od stanu 30-15 przegrała wszystkie akcje. Ostatecznie pojedynek zakończył się wynikiem 6:1, 7:5 na korzyść ubiegłorocznej finalistki. Dzięki temu Jessica zameldowała się w czwartej rundzie US Open. Reprezentantka USA będzie zdecydowaną faworytką batalii o ćwierćfinał, niezależnie od tego, z kim przyjdzie jej się zmierzyć. O możliwość potyczki z Pegulą powalczą bowiem Priscilla Hon i Ann Li.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Jessica Pegula Al Bello/Getty Images via AFP AFP

Wiktoria Azarenka Noushad Thekkayil/NurPhoto AFP

Jessica Pegula FATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP