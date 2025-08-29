Skandaliczne sceny po triumfie Majchrzaka. Kradzież na oczach Polaka, kibice oburzeni

Kamil Majchrzak przeżywa swój najlepszy moment w karierze. Polak od momentu powrotu po swoim zawieszeniu bardzo długo walczył o powrót na najwyższy poziom i z pełną świadomością można już powiedzieć, że ta sztuka mu się udała. Nasz zawodnik najpierw na Wimbledonie osiągnął czwartą rundę, a na drodze do tego etapu pokonał byłego finalistę turnieju - Matteo Berettiniego.

W walce o ćwierćfinał spotkał rywala, którego dotychczas w swojej karierze nie pokonał. Po drugiej stronie siatki stał bowiem jeden z najlepszych tenisistów świata - Karen Chaczanow. Rosjanin nie dał Majchrzakowi większych szans, a występ Polaka w londyńskim Wielkim Szlemie zakończył się właśnie na czwartej rundzie. Odczucia pozostały jednak znakomite.

Skandaliczne sceny po meczu Majchrzaka. Trudno to zrozumieć

Do kolejnego Wielkiego Szlema - US Open pozostały niespełna dwa miesiące. W tym czasie Polak miał czas, aby popracować nad błędami i ze świeżą głową przyjechać do Nowego Jorku, a los chciał, że panowie spotkali się ponownie, tym razem już w drugiej rundzie. Mecz był zdecydowanie bardziej zacięty niż ten w Londynie, a mimo tego Majchrzak przegrywał 0:2. Udało mu się odwrócić losy spotkania i po super tie-breaku piątego seta wygrał z Rosjaninem.

Radość po ostatniej piłce była ogromna, a Majchrzak nie zapomniał o kibicach, którzy wspierali go przez cały mecz. Po pierwszych obowiązkach medialnych Polak podszedł do fanów, aby rozdać autografy. Nasz tenisista zdjął czapkę, aby przekazać ją jednemu z młodych chłopców, którzy czekali na jego podpis. Po tym, jak Polak złożył autograf, chciał przekazać czapkę dziecku i gdy już młody chłopiec prawie trzymał ją w dłoni, mężczyzna po jego prawej stronie wyrwał czapkę i schował za siebie.

Młody chłopiec wykrzykiwał coś do mężczyzny, ale ten nie reagował, a sam Majchrzak nie zauważył sytuacji. Nie minęło wiele czasu, a internauci już zidentyfikowali pana, który zabrał czapkę, którą Polak przekazał chłopcu. Według wirtualnego śledztwa to działacz tenisowy z Kalisza.

Kibice tenisa pokazali siłę całej społeczności, ruszając tłumnie na portal "gowork.pl", gdzie wystawiane są opinie dla firm i pracodawców. "Wstyd, żeby tak dziecku zabrać czapkę.." - napisał jeden z internautów. "Zabrał czapkę od sportowca, która była dla dziecka. Ma strasznie lepkie rączki. Nie polecam współpracy z tym panem" - dodaje kolejny. "W internecie nic nie ginie… nawet jakaś niby nieznacząca czapka…" - wtóruje następny. Takich komentarzy jest zdecydowanie więcej. Od incydentu pojawiło się ich dokładnie czterdzieści w mniej niż dwadzieścia cztery godziny.

Warto dodać, że "bohater zamieszania" odpisał na jeden z komentarzy, twierdząc, że czapka ma być przedmiotem pomocy w ramach akcji charytatywnej. "Proszę o usunięcie negatywnych opinii, ponieważ czapka została odebrana tylko i wyłącznie, żeby pomóc biednym dzieciom z domu dziecka" - czytamy. Internauci w tę wersję jak na razie nie uwierzyli.

Rozwiń

Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Majchrzak Sarah Stier AFP

Kamil Majchrzak Sarah Stier AFP

Kamil Majchrzak odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo nad Karenem Chaczanowem, ale w jakim stylu! O Polaku zrobiło się bardzo głośno Photo by SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP