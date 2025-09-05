Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjne sceny w meczu pogromczyni Świątek. Aż żal patrzeć, komentator nie wytrzymał

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

W sobotę 6 września, nie przed godz. 22 czasu polskiego rozegrany zostanie finał kobiecego US Open. Aryna Sabalenka zmierzy się z Amandą Anisimovą, która w ćwierćfinale wyeliminowała Igę Świątek. Za to w półfinale rozprawiła się z podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, Naomi Osaką. Uwagę wielu przykuła jednak sytuacja na trybunach. W trakcie meczu kibice zaczęli opuszczać kort centralny.

Amanda Anisimova zagra w finale US Open 2025
Amanda Anisimova zagra w finale US Open 2025Frank Franklin II/Associated Press/East News/x.com @EleanorcrooksPAEast News

Amanda Anisimova pokonała w półfinale US Open Naomi Osakę 6:7(4), 7:6(3), 6:3. Wcześniej Amerykanka wyeliminowała z zawodów Igę Świątek, z którą rozprawiła się w dwóch setach. Jutro, tj. w sobotę 6 września, nie wcześniej niż o godz. 22 czasu polskiego Anisimova zmierzy się z Aryną Sabalenką. Relacja tekstowa w Interii Sport.

Pojedynek ten będzie ważny, w kontekście powrotu Igi Świątek na fotel liderki rankingu WTA. Jeżeli Białorusinka wygra, dystans między tenisistkami się nie zmieni. Bowiem, Sabalenka, jako obrończyni tytułu sprzed roku może jedynie zachować punkty rankingowe. Jeżeli przegra, raszynianka nieznacznie zmniejszy stratę do przeciwniczki. Ale za to Amanda Anisimova wskoczy wówczas na czwarte miejsce w rankingu WTA. I choć do trzeciej Coco Gauff wciąż jej będzie nieco brakowało, to Amerykanka może być w przyszłości zawodniczką, która namiesza w TOP 3 tenisistek.

US Open (K)
Półfinały
05.09.2025
03:55
Zakończony
Wszystko o meczu

Smutne sceny na US Open. A pogromczyni Świątek grała o finał

Amanda Anisimova zagra z Aryną Sabalenką o tytuł US Open. Białorusinka będzie chciała się zrewanżować za niedawną porażkę w półfinale Wimbledonu. Ponadto, zawodniczka z Mińska będzie dążyć do obrony tytułu sprzed roku.

Tymczasem wróćmy jeszcze do wydarzeń na Arthur Ashe Stadium. Pojedynek Anisimovej z Osaką trwał prawie trzy godziny. Zakończył się w okolicach godz. 1 w nocy czasu nowojorskiego. Tak późna pora nie wpłynęła dobrze na atmosferę wokół kortu centralnego.

Efekt był taki, że w pewnym momencie czwarta (niedługo) rakieta rankingu WTA i była liderka zestawienia grały przy widocznie bardziej opustoszałych trybunach. Tak było w trzecim, decydującym secie, albowiem późna pora zmusiła wielu fanów do przedwczesnego opuszczenia kortu centralnego.

Komentujący to spotkanie na antenie Eurosportu Lech Sidor aż nie wytrzymał.

Szkoda, że tak mało widzów, ubyło ich mnóstwo
Lech Sidor w trakcie meczu Amanda Anisimova - Naomi Osaka.

Wraz z Markiem Furjanem przyznali, że taka sytuacja nie pasuje do rangi wydarzenia, jaką był półfinał US Open. Ponadto australijska tenisistka Daria Saville w serwisie X zastanawia się, dlaczego połowa kibiców nie przyszła na mecz, mimo tak ogromnego zainteresowania biletami.

- Czy to dlatego, że jest tak późno?? - pyta sportsmenka.

Pytanie więc brzmi, czy półfinałowe mecze kobiecego US Open nie powinny zaczynać się wcześniej. Zaczynając pojedynki nawet o godz. 17 czasu lokalnego można być pewnym większej frekwencji na korcie. A sytuacja taka, jak w meczu Amandy Anisimovej z Naomi Osaką, nie jest dobra dla promocji wielkoszlemowego wydarzenia oraz tenisa w wydaniu kobiecym.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press
Zawodniczka tenisowa w białym stroju i białej opasce na głowie trzyma rękę na twarzy, wyrażając silne emocje, tło rozmyte z widoczną publicznością.
Amanda AnisimovaKirill KudryavtsevAFP
Tenisistka w fioletowym stroju uderza rakietą piłkę tenisową podczas meczu, skupiona na grze, w tle rozmyci kibice i niebieska ściana kortu.
Naomi OsakaSarah Stier/Getty Images via AFPAFP
Amanda Anisimova
Amanda AnisimovaHenry NichollsAFP

