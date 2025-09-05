Sensacyjne sceny w meczu pogromczyni Świątek. Aż żal patrzeć, komentator nie wytrzymał

Amanda Anisimova pokonała w półfinale US Open Naomi Osakę 6:7(4), 7:6(3), 6:3. Wcześniej Amerykanka wyeliminowała z zawodów Igę Świątek, z którą rozprawiła się w dwóch setach. Jutro, tj. w sobotę 6 września, nie wcześniej niż o godz. 22 czasu polskiego Anisimova zmierzy się z Aryną Sabalenką. Relacja tekstowa w Interii Sport.

Pojedynek ten będzie ważny, w kontekście powrotu Igi Świątek na fotel liderki rankingu WTA. Jeżeli Białorusinka wygra, dystans między tenisistkami się nie zmieni. Bowiem, Sabalenka, jako obrończyni tytułu sprzed roku może jedynie zachować punkty rankingowe. Jeżeli przegra, raszynianka nieznacznie zmniejszy stratę do przeciwniczki. Ale za to Amanda Anisimova wskoczy wówczas na czwarte miejsce w rankingu WTA. I choć do trzeciej Coco Gauff wciąż jej będzie nieco brakowało, to Amerykanka może być w przyszłości zawodniczką, która namiesza w TOP 3 tenisistek.

Smutne sceny na US Open. A pogromczyni Świątek grała o finał

Amanda Anisimova zagra z Aryną Sabalenką o tytuł US Open. Białorusinka będzie chciała się zrewanżować za niedawną porażkę w półfinale Wimbledonu. Ponadto, zawodniczka z Mińska będzie dążyć do obrony tytułu sprzed roku.

Tymczasem wróćmy jeszcze do wydarzeń na Arthur Ashe Stadium. Pojedynek Anisimovej z Osaką trwał prawie trzy godziny. Zakończył się w okolicach godz. 1 w nocy czasu nowojorskiego. Tak późna pora nie wpłynęła dobrze na atmosferę wokół kortu centralnego.

Efekt był taki, że w pewnym momencie czwarta (niedługo) rakieta rankingu WTA i była liderka zestawienia grały przy widocznie bardziej opustoszałych trybunach. Tak było w trzecim, decydującym secie, albowiem późna pora zmusiła wielu fanów do przedwczesnego opuszczenia kortu centralnego.

Komentujący to spotkanie na antenie Eurosportu Lech Sidor aż nie wytrzymał.

Szkoda, że tak mało widzów, ubyło ich mnóstwo

Wraz z Markiem Furjanem przyznali, że taka sytuacja nie pasuje do rangi wydarzenia, jaką był półfinał US Open. Ponadto australijska tenisistka Daria Saville w serwisie X zastanawia się, dlaczego połowa kibiców nie przyszła na mecz, mimo tak ogromnego zainteresowania biletami.

- Czy to dlatego, że jest tak późno?? - pyta sportsmenka.

Pytanie więc brzmi, czy półfinałowe mecze kobiecego US Open nie powinny zaczynać się wcześniej. Zaczynając pojedynki nawet o godz. 17 czasu lokalnego można być pewnym większej frekwencji na korcie. A sytuacja taka, jak w meczu Amandy Anisimovej z Naomi Osaką, nie jest dobra dla promocji wielkoszlemowego wydarzenia oraz tenisa w wydaniu kobiecym.

