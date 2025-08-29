Sensacja w wykonaniu Majchrzaka, a tuż po niej takie wieści. Pierwszy taki mecz od lat

Kamil Majchrzak do tegorocznego US Open przystępował niedługo po najlepszym w karierze występie na Wimbledonie. Polski tenisista w Londynie dotarł do czwartej rundy, co było jego najlepszym rezultatem w historii startów w turniejach wielkoszlemowych. Po sensacyjnej wygranej z Matteo Berrettinim oraz zwycięstwach bez straty seta w starciach przeciwko Ethanowi Quinnowi i Arthurowi Rinderknechowi przyszła pora na pojedynek z Karemem Chaczanowem.

Wicemistrz olimpijski z Tokio na Wimbledonie był rozstawiony z numerem "17". Rosjanin w starciu z Polakiem zaprezentował się znakomicie. Bardzo mała ilość błędów sprawiła, że Majchrzak w tym spotkaniu nie miał zbyt wiele do powiedzenia i finalnie przegrał w trzech setach 4:6, 2:6, 3:6. W tamtym momencie Polak nie mógł spodziewać się, jak szybko nadarzy się okazja do rewanżu nad znacznie wyżej notowanym przeciwnikiem.

W Londynie Rosjanin popsuł całą zabawę. Okazja do rewanżu przydarzyła się bardzo szybko

Majchrzak US Open rozpoczął od wygranej w czterech setach z pochodzącym z Boliwii Hugo Dellienem. Dziewiąty tenisista świata był rywalem Polakiem w drugiej rundzie turnieju wielkoszlemowego rozgrywanego na nowojorskich kortach. Chaczanow, podobnie jak w Londynie, w czwartek również był uważany za zdecydowanego faworyta.

Dwie pierwsze partie zdawały się potwierdzać te predykcje. Pierwsza potoczyła się kompletnie nie po myśli Majchrzaka, który został dwukrotnie przełamany i przegrał 2:6. Po chwili było już zdecydowanie lepiej. Polak w pewnym momencie prowadził już 4:1, lecz to nie dało wygranej. Chaczanow zdołał odrobić straty i wygrał po tie-breaku.

W kolejnych setach Majchrzak odmienił losy meczu. W trzeciej i czwartej partii Majchrzak po jednym razie przełamał przeciwnika. Chaczanowi ta sztuka nie udała się ani razu, w efekcie czego na korcie numer 11 licznie zgromadzeni kibice mogli oglądać piątego seta, który decydował o losach awansu do trzeciej rundy.

Piąty set to była już jazda bez trzymanki. Majchrzak był już jedną nogą poza turniejem, gdy Chaczanow prowadził 5:3 i miał do dyspozycji piłki meczowe. Rosjaninowi nie udało się wykorzystać żadnej z pięciu okazji na zamknięcie spotkania. Polak zanotował kapitalny powrót, zwieńczony triumfem w super tie-breaku.

Majchrzak dorównał legendzie. Przed nim dokonał tego tylko jeden zawodnik

Pokonując Chaczanowa Majchrzak wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie w US Open. Do trzeciej rundy Polak poprzednio awansował w 2019 roku. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie sklasyfikowany w piątej setce światowego rankingu ATP Leandro Riedi. Szwajcar do turnieju głównego przedzierał się przez kwalifikację, a z drabinki głównej zdołał wyrzucić rozstawionego z "19" Francisco Cerundolo.

Czwartkowe zwycięstwo Polaka zapisało się w historii polskiego tenisa. Po zakończeniu spotkania poinformowali o tym statystycy związani z serwisem OptaAce. Majchrzak stał się drugim w historii Polakiem, który podczas US Open pokonał zawodnika z czołowej dziesiątki rankingu ATP.

Po raz pierwszy dokonał tego Wojciech Fibak w 1980 roku. Legendarny tenisista podczas tamtego nowojorskiego turnieju w czwartej rundzie zmierzył się z Argentyńczykiem Guillermo Vilasem. Przystępujący do tego turnieju z numerem 4 w drabince głównej zawodnik po pierwszym wygranym secie musiał uznać wyższość Polaka. Fibak po wygranej 3:6, 6:3, 6:4, 6:3 awansował do ćwierćfinału.

Fibak tamten US Open zakończył na 1/4 finału. Do teraz jest to najlepszy występ polskiego tenisisty w rywalizacji singlistów. Występujący w ostatnich latach zawodnicy byli w stanie dojść maksymalnie do trzeciej rundy (Łukasz Kubot, no i oczywiście Majchrzak). Aż sześciokrotnie w drugiej rundzie odpadał Hubert Hurkacz, a na tym samym etapie zatrzymał się również Jerzy Janowicz.

Spotkanie Kamila Majchrzaka z Leandro Riedim zostanie rozegrane w sobotę. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach Interia Sport. W przypadku kolejnego zwycięstwa Majchrzak w czwartej rundzie trafi na lepszego z pary Daniel Altmaier - Alex de Minaur.

