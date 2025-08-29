Sensacja w wykonaniu Majchrzaka, a tuż po niej takie wieści. Pierwszy taki mecz od lat
Kamil Majchrzak po wspaniałym triumfie nad Karemem Chaczanowem zapewnił sobie awans do trzeciej rundy US Open. Polak tym samym wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie na nowojorskim turnieju. Zwycięstwo nad dziewiątym zawodnikiem światowego rankingu dała Majchrzakowi jeszcze inne osiągnięcie, którego wcześniej dokonał tylko jeden zawodnik. 29-latek tym samym dołączył do jednej z największych legend tego sportu.
Kamil Majchrzak do tegorocznego US Open przystępował niedługo po najlepszym w karierze występie na Wimbledonie. Polski tenisista w Londynie dotarł do czwartej rundy, co było jego najlepszym rezultatem w historii startów w turniejach wielkoszlemowych. Po sensacyjnej wygranej z Matteo Berrettinim oraz zwycięstwach bez straty seta w starciach przeciwko Ethanowi Quinnowi i Arthurowi Rinderknechowi przyszła pora na pojedynek z Karemem Chaczanowem.
Wicemistrz olimpijski z Tokio na Wimbledonie był rozstawiony z numerem "17". Rosjanin w starciu z Polakiem zaprezentował się znakomicie. Bardzo mała ilość błędów sprawiła, że Majchrzak w tym spotkaniu nie miał zbyt wiele do powiedzenia i finalnie przegrał w trzech setach 4:6, 2:6, 3:6. W tamtym momencie Polak nie mógł spodziewać się, jak szybko nadarzy się okazja do rewanżu nad znacznie wyżej notowanym przeciwnikiem.
W Londynie Rosjanin popsuł całą zabawę. Okazja do rewanżu przydarzyła się bardzo szybko
Majchrzak US Open rozpoczął od wygranej w czterech setach z pochodzącym z Boliwii Hugo Dellienem. Dziewiąty tenisista świata był rywalem Polakiem w drugiej rundzie turnieju wielkoszlemowego rozgrywanego na nowojorskich kortach. Chaczanow, podobnie jak w Londynie, w czwartek również był uważany za zdecydowanego faworyta.
Dwie pierwsze partie zdawały się potwierdzać te predykcje. Pierwsza potoczyła się kompletnie nie po myśli Majchrzaka, który został dwukrotnie przełamany i przegrał 2:6. Po chwili było już zdecydowanie lepiej. Polak w pewnym momencie prowadził już 4:1, lecz to nie dało wygranej. Chaczanow zdołał odrobić straty i wygrał po tie-breaku.
W kolejnych setach Majchrzak odmienił losy meczu. W trzeciej i czwartej partii Majchrzak po jednym razie przełamał przeciwnika. Chaczanowi ta sztuka nie udała się ani razu, w efekcie czego na korcie numer 11 licznie zgromadzeni kibice mogli oglądać piątego seta, który decydował o losach awansu do trzeciej rundy.
Piąty set to była już jazda bez trzymanki. Majchrzak był już jedną nogą poza turniejem, gdy Chaczanow prowadził 5:3 i miał do dyspozycji piłki meczowe. Rosjaninowi nie udało się wykorzystać żadnej z pięciu okazji na zamknięcie spotkania. Polak zanotował kapitalny powrót, zwieńczony triumfem w super tie-breaku.
Majchrzak dorównał legendzie. Przed nim dokonał tego tylko jeden zawodnik
Pokonując Chaczanowa Majchrzak wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie w US Open. Do trzeciej rundy Polak poprzednio awansował w 2019 roku. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie sklasyfikowany w piątej setce światowego rankingu ATP Leandro Riedi. Szwajcar do turnieju głównego przedzierał się przez kwalifikację, a z drabinki głównej zdołał wyrzucić rozstawionego z "19" Francisco Cerundolo.
Czwartkowe zwycięstwo Polaka zapisało się w historii polskiego tenisa. Po zakończeniu spotkania poinformowali o tym statystycy związani z serwisem OptaAce. Majchrzak stał się drugim w historii Polakiem, który podczas US Open pokonał zawodnika z czołowej dziesiątki rankingu ATP.
Po raz pierwszy dokonał tego Wojciech Fibak w 1980 roku. Legendarny tenisista podczas tamtego nowojorskiego turnieju w czwartej rundzie zmierzył się z Argentyńczykiem Guillermo Vilasem. Przystępujący do tego turnieju z numerem 4 w drabince głównej zawodnik po pierwszym wygranym secie musiał uznać wyższość Polaka. Fibak po wygranej 3:6, 6:3, 6:4, 6:3 awansował do ćwierćfinału.
Fibak tamten US Open zakończył na 1/4 finału. Do teraz jest to najlepszy występ polskiego tenisisty w rywalizacji singlistów. Występujący w ostatnich latach zawodnicy byli w stanie dojść maksymalnie do trzeciej rundy (Łukasz Kubot, no i oczywiście Majchrzak). Aż sześciokrotnie w drugiej rundzie odpadał Hubert Hurkacz, a na tym samym etapie zatrzymał się również Jerzy Janowicz.
Spotkanie Kamila Majchrzaka z Leandro Riedim zostanie rozegrane w sobotę. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach Interia Sport. W przypadku kolejnego zwycięstwa Majchrzak w czwartej rundzie trafi na lepszego z pary Daniel Altmaier - Alex de Minaur.
