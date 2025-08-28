Sensacja w US Open, ponad 100 miejsc różnicy w rankingu. Klęska faworytki

Najwyżej rozstawionymi tenisistkami w tegorocznym US Open są Aryna Sabalenka i Iga Świątek. Białorusinka występująca z numerem 1 w pierwszej rundzie pokonała Rebekę Masarovą, w drugiej wyeliminowała Polinę Kudiermietową. Polka, której z racji drugiej pozycji w rankingu WTA przypadło rozstawienie z "2", zaczęła zmagania w Nowym Jorku od deklasacji Emiliany Arango. W następnym spotkaniu zmierzy się z kolei z Suzan Lamens.

Dwie największe faworytki nie zawodzą, czego nie można powiedzieć o kilku innych rozstawionych zawodniczkach. W rywalizacji singlowej nie oglądamy już m.in. Madison Keys, Clary Tauson, Eliny Switoliny czy Diany Sznajder - te tenisistki odpadły już po pierwszym meczu. W drugiej rundzie wyeliminowana z kolei została Jelena Ostapenko, do sporej niespodzianki doszło też w meczu Ludmiły Samsonowej.

US Open. Niespodzianka w meczu Ludmiła Samsonowa - Priscilla Hon

Samsonowa, która zajmuje 20. miejsce w rankingu WTA, na nowojorskich kortach była rozstawiona z "17". Rosjanka przed US Open sprawdziła swoją formę w Cleveland, gdzie dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 250. Wcześniej już w pierwszej rundzie odpadła z "tysięczników" w Cincinnati i Montrealu, nieudanie inaugurując zmagania na nawierzchni twardej po przejściu z "trawy".

A na tej, o czym warto przypomnieć, szło jej przyzwoicie - wprawdzie zaliczyła wpadkę w 'S-Hertogenbosch, ale dotarła później do półfinału w Berlinie i ćwierćfinału Wimbledonu, w którym musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki, Igi Świątek (2:6, 5:7).

Pochodząca z Oleniogorska zawodniczka wprawdzie ostatnio na kortach twardych nie zachwycała, ale i tak była faworytką starcia z Priscillą Hon w drugiej rundzie US Open. Rosjanka przystąpiła do tego meczu po pokonaniu Yue Yuan (2:6, 6:4, 6:4), reprezentantka Australii, która wcześniej musiała przedzierać się przez kwalifikacje, w pierwszej rundzie odprawiła z kolei Leolię Jeanjean.

Rosjanka dała się zaskoczyć już w pierwszym secie, bo szybko i bez większej walki straciła podanie, a 126. w rankingu WTA rywalka zaczęła budować przewagę i prowadziła już 3:0. Samsonowa wzięła się jednak za odrabianie strat, najpierw obroniła trzy break pointy, później sama przełamała przeciwniczkę, aż doprowadziła do stanu 3:3. Hon ugrała jeszcze tylko jednego gema, Samsonowa przypieczętowała zwycięstwo w partii 6:4.

Drugi set początkowo przebiegał podobnie - Hon szybko wyszła na prowadzenie 3:0, ale tym razem wyciągnęła wnioski z pierwszej partii. Ani razu nie dała się przełamać - ba, nawet nie musiała bronić break pointów. Po zaledwie 33 minutach było 6:3 dla 126. rakiety świata.

Reprezentantka Australii postraszyła Rosjankę także na początku kolejnego seta, bo wypracowała trzy break pointy. Samsonowa wprawdzie wyszła z opresji, ale finalnie i tak została przełamana przy stanie 2:2. Przełamaniem powrotnym nie odpowiedziała, co więcej, przegrała cztery kolejne gemy i całego seta 2:6. Tym samym niespodzianka stała się faktem - Hon, która plasuje się 106 miejsc niżej w rankingu WTA, wygrała 2:1 (4:6, 6:3, 6:2) i zameldowała się w trzeciej rundzie, w której zagra z Anna Li - Amerykanka również sprawiła sensację, bo wyeliminowała rozstawioną Belindę Bencic.

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Priscilla Hon Maddie Meyer AFP

Ludmiła Samsonowa AFP

Ludmiła Samsonowa DAISUKE URAKAMI AFP