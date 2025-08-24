Sensacja na US Open. Ostatnia pogromczyni Świątek wyeliminowana. 5:1 i zwrot akcji

Clara Tauson miała solidne przygotowanie do tegorocznej rywalizacji w Nowym Jorku. Przed US Open rozegrała aż trzy turnieje na kortach twardych. Najlepiej wypadła podczas WTA 1000 w Montrealu. Tam dotarła aż do półfinału, pokonując po drodze m.in. naszą Igę Świątek. Podczas kanadyjskich zmagań uległa dopiero Naomi Osace. Później 15. rakieta świata poleciała do Cincinnati. W trakcie rozgrywek w stanie Ohio przegrała w trzeciej rundzie z Weroniką Kudiermietową. Zawodniczka ze Skandynawii odczuwała skutki intensywnej rywalizacji w poprzednich tygodniach i gorzej zniosła końcówkę spotkania z Rosjanką.

Podczas US Open 22-latka została rozstawiona z "14". W premierowej fazie trafiła na inną tenisistkę, która pokonała w tym roku Igę Świątek podczas imprezy rangi WTA 1000. Mowa o Alexandrze Eali, która wygrała z raszynianką w ćwierćfinale zmagań w Miami. W teorii wyraźną faworytką pojedynku była Tauson, ale Dunka musiała się mieć na baczności, bowiem reprezentantka FIlipin pokazała już w tym sezonie kilka razy, że potrafi zaskoczyć czołowe tenisistki świata.

US Open: Alexandra Eala kontra Clara Tauson w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Tauson. Na początku obie tenisistki pewnie utrzymały swoje podania. W dalszej fazie problemy zaczęła mieć Clara. Jeszcze w trzecim gemie Dunka zdołała wyjść z opresji, broniąc czterech break pointów. Podczas kolejnego rozdania Eala dopięła już jednak swego. Po drugiej piłce na przełamanie Alexandra po raz pierwszy znalazła się na prowadzeniu. Rozstawiona tenisistka walczyła o odrobienie strat. W trakcie ósmego gema 15. rakieta świata posiadała dwie szanse na 4:4.

W kluczowych momentach zawodniczka ze Skandynawii popełniała jednak sporo błędów. Źle znosiła także głośny doping z trybun dla reprezentantki Filipin, często dyskutowała na ten temat z sędzią Kaderem Nounim. Ostatecznie Alexandra dorzuciła piąte "oczko" na swoje konto i znacznie przybliżyła się do zwycięstwa w partii. Premierowa odsłona dobiegła końca już chwilę później. Przy drugim setbolu Tauson zanotowała kolejną pomyłkę. Tym razem posłała piłkę w korytarz deblowy i partia zakończyła się rezultatem 6:3.

Druga część pojedynku rozpoczęła się idealnie z perspektywy Clary. Po kilkuminutowej przerwie wróciła na kort i przełamała na "dzień dobry" rywalkę do zera. Dunka nie zdołała pójść za ciosem, mimo okazji na 2:0. Dała sobie odebrać podanie i na tablicy wyników zrobił się remis. W trzecim gemie Tauson znów nie straciła punktu na returnie. Tym razem zawodniczka ze Skandynawii poszła za ciosem i w pewnym momencie posiadała nawet break pointa na 4:1. Finalnie Eala wyszła z opresji i utrzymała kontakt z przeciwniczką. Po zmianie stron Alexandra miała nawet okazję na 3:3. Turniejowa "14" zachowała jednak przewagę przełamania. To był kluczowy moment dla losów drugiej odsłony. W kolejnych dwóch gemach Clara straciła po jednym puncie i dzięki temu zamknęła seta wynikiem 6:2.

Trzecią partię inaugurowała reprezentantka Filipin. Półfinalistka z Miami utrzymała swoje podanie, a później prowadziła 30-15 w kolejnych dwóch gemach. Mimo to oba przegrała. Tauson przejęła kontrolę nad wydarzeniami, szybko zaczęła uciekać rywalce. Clara kolekcjonowała następne "oczka", w pewnym momencie zrobiło się już 5:1. Mimo tak dużej przewagi, Dunka miała ogromny problem z domknięciem rywalizacji. Wpuściła Ealę do gry i znów zrobiło się arcyciekawie. Alexandra nie tylko odrobiła wszelkie straty, ale w dwunastym gemie doczekała się nawet meczbola.

Zawodniczka ze Skandynawii zdołała jednak przerwać świetną passę reprezentantki i doprowadziła do super tie-breaka w trzecim secie, czyli do 10 wygranych punktów. Eala próbowała uciekać od początku rozgrywki, ale po ośmiu akcjach był remis. Potem zrobiło się 8-4 dla Alexandry. Po zmianie stron Tauson ruszyła w pogoń i wyrównała na 8-8. W kolejnych minutach reprezentantka Filipin generowała sobie następne meczbole. Po piątym z nich dopięła swego, wygrywając 6:3, 2:6, 7:6(11). Tym samym Arynie Sabalence odpadła najgroźniejsza rywalka na drodze do ćwierćfinału US Open.

Clara Tauson MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Alexandra Eala AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP