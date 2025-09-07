Sabalenka zwyciężyła, a Łukaszenka się nie wahał. Postanowił zareagować

Aryna Sabalenka w tym sezonie zaliczyła łącznie trzy wielkoszlemowe finały, ale dopiero w ostatnim turnieju udało jej się wywalczyć zwycięstwo. Duma rozpierała wielu jej kibiców, w tym tych bardziej znanych na całym świecie.

Aryna Sabalenka wygrała w finale US Open

6:3, 7:6 - takim wynikiem Aryna Sabalenka zamknęła finał US Open 2025. Jej wygrana z Amandą Anisimową była dla niej ważna z kilku powodów. Chodziło nie tylko sam finał, ale także pokonanie bardzo groźnej zawodniczki, która pozbawiła ją walki o trofeum w Londynie.

US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał! Sinner, Musetti i Anisimova w ćwierćfinałach AP © 2025 Associated Press

Sabalenka była zachwycona swoim sukcesem - jak sama pisała później na Instagramie, nie sądziła, że uda jej się rok po roku trzymać w rękach to samo trofeum i obronić tytuł. Gratulacje posypały się z całego świata.

Alaksandr Łukaszenka zareagował na wygraną Sabalenki

"Jestem przekonany, że na wszystkich kontynentach i w każdym kraju zawsze czujesz wsparcie od swoich rodaków. Jesteśmy z ciebie dumni i życzymy ci kolejnych osiągnięć" - przytaczał słowa Łukaszenki portal belta.by.

W ostatnim czasie Sabalenka starała się maksymalnie odciąć od polityki. Gwiazda na co dzień mieszka w Miami i nie jeździ zbyt często na Białoruś.

Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova zagrają w finale US Open 2025 Li Ying/Xinhua News/East News East News

Aryna Sabalenka wygrała US Open 2025 TIMOTHY A.CLARY AFP